Dünya büyükse biz hangi gezegendeyiz

Edip Uras yazıyor

Milli heyecanımız yine ayakta. Tüm medyada haberinden reklamına bir milli dolduruş haftasını geride bıraktık. 2010 Dünya Kupası elemelerinde en ciddi rakibimiz ve aynı zamanda son Avrupa Şampiyonu İspanya ile gelecek yaz sezonunu tayin edecek iki maça çıkıyor milliler. Belki de elemelerin en keskin virajındayız. Özellikle de daha önceki maçlarda kaybettiğimiz olur olmaz puanlarla işimizi oldukça zora soktuğumuz bir grupta, yine vazgeçilmez milli karakterimiz ön plana çıktı. İşin kolaylık zorluk derecesine bakılmaksızın en sonunda, her şeyi keskin bıçağın ucuna getirme alışkanlığımız var ya, bir milli futbol takımı bu kadar milletine benzer.

Ya destan yazacağız, ya da bir kaşık suda boğulacağız. Normallik alışkanlığımız değil. Geçen Dünya Kupası’ndan 4 gol atmamıza rağmen elendiğimiz o utanılası İsviçre maçı hala zihinlerde mi? Ya da son Avrupa Şampiyonası’nda maç boyu kötü oynadıktan sonra şahlanmalar? Belki de kaderimiz budur. Avrupa Şampiyonası’nda işimizi düzgün yaptığımız, en ‘eksik’ kadroyla, en iyi futbol oynadığımız Almanya maçını kaybettik biz, oraya kadar doğru dürüst futbol oynamadan gelmiştik oysaki. Biz ya varız ya da yokuz, grilikler bize göre değil.

Elemelerde de göz doldurmadık futbol olarak. Süper Lig’deki çekişmenin pek futbol kalitesine yansımadığı bu sezonda, üstelik eksikler de gelince milli performansımız çoğu maçta tatminkar değildi. Yenik duruma düştükten sonra toparlandığımız Bosna maçı hariç Avrupa’nın büyüklerinden bir milli takım gibi oynayamadık.

Maçtan bir gün önce kadrosunu ortaya koyan ve çok duygusal bir basın toplantısı yapan Fatih Terim’in söylediklerinin altını çizerek yeniden okumamız gerek: Terim: ‘ülkemizdeki futbol algısını ne yazık ki hala istediğimiz düzeye taşıyamadık’ dedi.

Bunu aklımızda tutarak, Cogito dergisinin Kış 2007 sayısında Gökhan Gökulu’nun makalesinden ufak bir alıntıya gidelim o zaman: Gökulu, Kramponlu Mehmetçikler başlıklı yazısında şöyle diyor: ‘Futbol kitleleri peşinden sürükleyen, sosyal statüsü ve eğitim düzeyi çok farklı bireylerin aynı düzlemde buluştuğu bir spor dalıdır. Bununla birlikte bu farklılıklar insanların medyada çıkan bir haberden etkilenme derecelerini de aynı oranda farklılaştıracaktır. Bu bakımdan medya spor haberlerinin içeriklerini ve kullanacağı üslubu belirlerken olayı basit bir eğlence aracı olarak görmekten kaçınmalı, yapmış olduğu en ufak bir kışkırtmanın ve alaycı ifadenin ciddi sonuçlara yol açabileceğinin farkında olmalıdır.’

Teknik direktörümüzün dediği gibi biz her zaman her yerde her ekiple başa baş oynayabilecek bir seviyedeyiz. Avrupa’da artık söz sahibi olmuş bir ekibiz. Buna rağmen hala destanlardan bahsetmemiz yılların verdiği eziklikle bunu kabul edemediğimizdendir belki de. Belki gerçekten bırakın futbolcusunu kendisine saygısını kaybetmek üzere olan bir toplum haline gelişimizdendir. Neleri başarabileceğimizin farkına ancak her şeyi son ana bıraktıktan sonra o büyük başarı elimizden kayıp giderken vardığımızdandır. Son haftada ekranlarda Fatih Terim’in sesinden ‘Dünya Büyükse Biz de Büyüğüz’ saçma sloganı ile sona eren reklam ve onun gibi bizi dünyadan soyutlayan, futbolu bir iletişim değil bir savaş, bir milli namus davası haline sokan duygusallığımızdan sıyrılmak zorundayız. Biz bu oyunda dünyanın iyilerinden biri olmak yolundayız, bu kadar sevgi, bu kadar zaman, bu kadar kaynak verdiğimiz bir spor dalında olmamız normaldir de.

‘Futbol kaybedildiği zaman utanç duyulacak bir oyun değildir’ diyor Fatih Terim. Bunun bir savaş değil oyun, futbolcuların da her zaman kazanmak zorunda olan ‘robocop Turco’ askerler değil, saygı duyulması gereken genç profesyoneller olduğunu kabullendiğimiz zaman dünyanın en büyüğü olacağız zaten.

Bu gece maçtan sonra değerlendirmeler yapacağız Barnabeu’daki karşılaşma ile ilgili. Kadrosunu maçtan 24 saat önce açıklayan ve ‘buraya futbol oynamaya geldik’ mesajı veren Terim’i sonuç ne olursa olsun şimdiden kutluyorum. Son yılların en güzel maçlarından biri olmaya aday bir maç bu. İki çok iyi takım, açık futbol ve bol mücadele olacak. Bol pozisyon ve gol olacak.

Galibiyetimiz sürpriz olmaz. Gollü beraberlik normal sonuç olur. İspanya sonuçta Aragones’in yarattığı bir takım. Del Bosque’yi de milyonlarca Euro vermeyi göze alarak bu ülkeden ‘bir şeyden anlamıyor’ diye kovalamadık mı? Alacağız bu maçı gibi geliyor. Alamasak da utanmayacağız, çünkü bu gece futbol oynamaya çıkan bir milli takımımız var Barnabeu’da.