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Dünya bu rekoru konuşuyor: 400 kilometre hıza 36 saniyede çıkıp indi!

Emre ÖZPEYNİRCİ
08.10.2017 - 17:43 | Son Güncelleme:

Dünyanın en hızlı otomobili artık Bugatti Chiron değil. Chiron, kısa süre önce elde ettiği ve eylül ayında Frankfurt fuarında tüm dünyaya açıkladığı ‘0-400-0’ kilometre rekorunu kaybetti.

Fransız Bugatti’nin hiper otomobilinin 41.96 saniyede gerçekleştirdiği işi İsveçli üretici Koenigsegg’in Agera RS modeli 36.44 saniyede tamamlayıp 5.5 saniyeDünya bu rekoru konuşuyor: 400 kilometre hıza 36 saniyede çıkıp indi
gibi bir fark atmış oldu. Agera RS’in 0’dan 400 km/s sürate ulaşması, Chiron’un ihtiyaç duyduğu 32.6 saniyenin çok altında olan 26.88 saniyede gerçekleşti. Bu rekor denemesi, Danimarka’da bulunan bir uçak pisti üzerinde, Koenigsegg fabrika test pilotu Niklas Lilja tarafından gerçekleştirildi.

1 Ekim tarihinde yapılan denemede GPS ve birçok elektronik bilgi kaydedicisi kullanılırken Agera RS üzerinde yapılan tek değişiklik spoiler açısının değiştirilmesi oldu. Dünya basını haberi Bugatti’nin rekoruna gönderme yaparak ‘0-400-0MG’ (0-400-Aman Allahım) başlıklarıyla verdi.

SAHİBİ İSTEMİŞ

Pilotun denemesi sırasında aslında 403 km/s sürate ulaşılmış ki bu halde bile süre 37.28 saniyeyle Chiron’unkinden çok daha başarılı olduğu ortaya çıkıyor. Firmanın belirttiğine göre bu rekor denemesinin nedeni, Agera RS’in sahibinin, otomobilinin performansını rekabetle karşılaştırmak istemesiymiş. Bahsi geçen araç, rekoru kırmasının ardından ABD’de oturan sahibine yakında teslim edilecek. Rekoru kıran Koenigsegg’de, opsiyonel olarak sunulan 1.360 beygir gücündeki modifiye edilmiş motor bulunuyor ki bu ünite, Bugatti’nin 1.500 beygirlik motorundan güçsüz. Ayrıca pistte daha güvenli olması adına firmanın sökülebilir takla kafesi de araca uygulanmış.

Dünya bu rekoru konuşuyor: 400 kilometre hıza 36 saniyede çıkıp indi
Bugatti Chiron'un 0-400-0 kilometre rekoru sadece 1 ay sürebildi.



Etiketler: Bugatti Chiron , Agera RS , Koenigsegg
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