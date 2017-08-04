Dünya bu pilotu konuşuyor

ABD'nin Seattle şehrinden bugün yerel saatle 15.40 sularında kalkan Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağının rotası, hava trafiğini canlı olarak yayınlayan Flightradar 24 tarafından görüntülendi.

​İlk önce doğuda Montana'ya doğru hareket eden pilot, Kuzey Dakota ve Minnesota'ya uçup, ardından keskin bir değişiklik yaparak güney batıya doğru gitmeye başladı.

Haritaya bakıldığında, uçağın alışılmışın dışında rotasının bir yolcu uçağı şekli çizdiği görüldü. Pilotun radarı neden bir tuval olarak kullandığı bilinmezken, kimileri bunun bir test uçuşu olduğu iddiasını ortaya attı.

Bazıları ise bunun ilginç bir tesadüften ibaret olduğunu savundu.