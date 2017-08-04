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    Dünya bu pilotu konuşuyor

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    04 Ağustos 2017 - 07:37Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 07:43

    ABD'de bir yolcu uçağının canlı olarak yayınlanan uçuş rotasında, pilotun uçağı zikzaklar çizerek götürdüğü ve en sonunda bir uçak şekli çizdiği görüldü.

    ABD'nin Seattle şehrinden bugün yerel saatle 15.40 sularında kalkan Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağının rotası, hava trafiğini canlı olarak yayınlayan Flightradar 24 tarafından görüntülendi.

    ​İlk önce doğuda Montana'ya doğru hareket eden pilot, Kuzey Dakota ve Minnesota'ya uçup, ardından keskin bir değişiklik yaparak güney batıya doğru gitmeye başladı.

    Haritaya bakıldığında, uçağın alışılmışın dışında rotasının bir yolcu uçağı şekli çizdiği görüldü. Pilotun radarı neden bir tuval olarak kullandığı bilinmezken, kimileri bunun bir test uçuşu olduğu iddiasını ortaya attı.

    Bazıları ise bunun ilginç bir tesadüften ibaret olduğunu savundu.

    Etiketler: ABD , seattle , Uçak
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