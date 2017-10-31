Dünya bir burgeri tartışıyor: Hangisi doğru?

Baekdal, pazar günü paylaştığı tweet'te, Apple cihazlardaki burger emojisiyle Android cihazlardaki emojiyi yan yana koyarak, "Google'ın burgerinde peynir köftenin altındayken, Apple'ınki üstünde. Bence bunu tartışmalıyız" yazdı.
I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc— Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017
Gerçekten de Apple cihazlardaki emojide malzeme sırası ekmek-domates-peynir-köfte-marul-ekmek şeklindeyken, Google'ın emojisinde malzemeler ekmek-marul-domates-köfte-peynir-ekmek olarak dizilmiş.
Bu tweet sosyal medyada ciddi bir tartışmaya neden oldu. Baekdal'ın tweet'i 22 binden fazla kez RT'lendi. Tweet'e 2000'den fazla da yorum geldi. Birçok kullanıcı kendi ideal malzeme sıralamasını paylaştı. Sıralamalarda farklılık olsa da çoğunluk peynirin mutlaka köftenin üstünde olması gerektiğini savundu.
Tartışma o kadar büyüdü ki Google CEO'su Sundar Pinchai de kayıtsız kalamadı. Pinchai, Baekdal'ın tweet'ini alıntılayarak, "Bütün işimizi gücümüzü bırakıp pazartesi günü bu konuya eğileceğiz :) tabii insanlar doğru sıranın ne olduğu konusunda anlaşabilirlerse" diye yazdı. Pinchai'nin tweet'i de binlerce yorum ve RT aldı.
Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017
Bu arada emojipedia'ya göre, burger emojilerindeki çeşitlilik bununla da kalmıyor. Her marka ve platform için farklı bir emoji tasarımı bulunuyor.
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