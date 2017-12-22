Dünya basını... Trump’ın tehdidi işe yaramadı

- New York Times, “BM Genel Kurulu, Trump’a meydan okuyarak ABD’nin Kudüs kararını kınadı” başlığını attı.

- Washington Post, “BM’nin geçirdiği tasarı Trump yönetiminin Kudüs kararını reddediyor” diye yazdı.

- İngiliz gazetesi Guardian, “BM, Trump’ın Kudüs kararını çınlatarak reddetti” diye yazdı. Gazete, “Kudüs meselesinde ABD’nin uluslararası camiada bir kez daha izole edildiği” değerlendirmesinde bulundu.

- İngiliz TV kanalı Sky News, “İngiltere, Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını reddetmek için BM oylamasına katıldı” başlığını kullandı.

- Fransız haber ajansı AFP’nin haberinde, BM’nin Trump’ı ve ABD yönetimini tehditlere rağmen kınadığı belirtildi fakat ABD tehdidinin etkisini de gösterdiği kaydedildi. Haberde, oylama öncesi 160 ile 190 arası kabul oyu beklentisi olduğu fakat ABD’nin tehditleri sonrası 35 ülkenin çekimser kaldığı, 21 ülkenin ise oylamaya katılmadığına işaret edildi.

- Fransa’nın sol çizgideki Le Monde gazetesi “Kudüs’ün durumu: BM, Donald Trump’ın kararını kınadı” başlığıyla verdiği haberde tasarının oylamadan büyük bir farkla geçtiğini belirtti.

- Muhafazakâr çizgideki Fransız gazetesi Le Figaro ise konuyla ilgili haberinde, “Kudüs: BM büyük bir farkla Amerika’nın kararını kınadı” başlığını kullandı.

- Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, ABD Başkanı Donald Trump’ın şantaj denemesinin açıkça başarısızlığa uğradığını vurguladı.

- Macaristan’da yayımlanan Magyar Nemzet gazetesi “Dünya, Trump’ın şantaj yapmasına izin vermedi” başlığını kullandı.