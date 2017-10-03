Dünya Bankası’ndan eğitimde ilerleme için üç formül

Dünya Bankası, ‘Eğitim Vaatlerini Yerine Getirmek Raporu’nu yayınladı. Raporda ülkelerin eğitimde ilerlemeleri için birbirini tamamlayan üç strateji ortaya konuldu. Bunlar, “Öğrenmeyi değerlendir”, “Okulların herkes için işler hale gelmesi için elde edilen bulgulara göre hareket et” ve “Bütün eğitim aktörlerini sistemin çalışması için sıraya koy”. Raporda bu üç strateji ise şöyle açıklandı:

1) İYİ TASARLANMIŞ BİR DEĞERLENDİRME: Hedeflere ulaşmak için öğrenme değerlendirilmeli. Bunun için eğitim sisteminin verimliliğini ölçecek çok iyi tasarlanmış bir öğrenci değerlendirme yöntemi kullanılmalı. Bu sayede gizli kalan noktalar belirlenebilir, kararlar alınabilir ve buna göre adım atılabilir. Birçok ülke, öğrencileri doğru değerlendirecek standartlara sahip değil.

2) BULGULAR ÖNEMLİ: Bulgulara göre harekete geçmek, okulları iyi işler bir hale getirmek için önemli bir strateji. Son yıllardaki bulgular öğrencilerin nasıl öğrendiğini gözler önüne serer. Ülkeler nitelikli bulguları, önceliklerini belirlerken kullanmalı ve buna göre pratiklerini uygulamalı. Ülkelerin, öğrencilerinin nasıl daha etkili öğrendiği konusunda bir yaklaşıma sahip olması gerekiyor.

3) PAYDAŞLARI DİKKATE ALMAK GEREKİYOR: Aktörleri, eğitim hedeflerine ulaşmak açısından önemli bir strateji. Ülkelerin sınıflarına inovasyonu taşımak için sistemlerinin öğrenmeyi desteklemesi gerekiyor. Ekonomilerin teknolojik ve politik bariyerleri dikkate alarak eğitimi herkes için erişilebilir bir hale getirmesi ve inovatif eğitimcilere ön sıralarda yer ayırması da bu stratejide önemli bir yer tutuyor. Eğitim sadece öğretmen ve öğrencilerle ilgili değil; ayrıca aileler, topluluklar, politikacılar, bürokratlar, uluslararası örgütler, özel sektör, sivil toplum örgütleri, yargı ve diğer paydaşlar da bunun içinde yer alıyor. Bunları da eğitimde göz ardı etmemek gerekiyor.