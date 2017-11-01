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    Dünya Bankası'ndan Irak'a 400 milyon dolar ödenek

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 09:34 | Son Güncelleme:

    Dünya Bankası, Irak’ta terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 400 milyon dolarlık ödenek ayırdı.

    Dünya Bankası’ndan dün yapılan açıklamada, Irak’ın yeniden inşası için 400 milyon dolarlık ödenek ayrıldığı bildirildi.

    Açıklamaya göre söz konusu meblağın, 2015 yılında Irak’ın yeniden kalkınması için Dünya Bankası tarafından onaylanan ve Diyala ile Selahaddin vilayetleri için harcanan ödeneğin ikinci bölümü olduğu kaydedildi.

    Bu paranın bir miktarının, Duhok’a da aktarılacağı ifade edildi.

    Dünya Bankası’nın Orta Doğu Bölgesi’nden sorumlu müdürü Saroj Kumar Jha, uluslararası toplumun, Musul’un yeniden inşası için hazır olduğunu bir kez daha vurguladığını açıkladı.

    Saroj Kumar Jha, “Dünya Bankası, bu bölgelerin eşit ve adil şekilde yeniden inşası için Irak’la yakın çalışmaktadır” mesajı verdi.

    Etiketler: deaş
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