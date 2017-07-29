Dünya bankalarından kredi çekti

Xiaomi, 2016 yılında satış hedeflerini yakalayamaması nedeniyle biraz endişelenmişti. Yine de, eski Google VP ve Android rehberi Hugo Barra'nın bu yılın başlarında attığı "Apple of China" akıllı telefon gönderilerinde Nisan-Haziran 2017 arasında ani bir ilerleme kaydederek en büyük marketler olan Çin ve Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada hatrı sayılır bir pazar payı elde etti.

Deutsche Bank ve Morgan Stanley tarafından koordine edilen Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Çin, Hong Kong ve Tayvan'daki finans kuruluşları, üç yıllık 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi dağıtmak üzere bir araya geldi. Bu Xiaomi'nin herhangi bir mali sıkıntı içinde olduğunu göstermiyor.

Sadece gecikmiş küresel genişleme çabalarına yardımcı olmak için harici fonlara ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Bu paranın Mi 5X'ler ve Mi 6'nın ABD'ye açılması için kullanılması bekleniyor. Hindistan gibi ülkelerdeki Mi Home fiziksel mağazaların eksikliğine hitap etmesi olasılığı ise oldukça düşük.