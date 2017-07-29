MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Dünya bankalarından kredi çekti

Dünya bankalarından kredi çekti

Hürriyet Haber
29 Temmuz 2017 - 09:40Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 09:40

Xiaomi dış pazarda varlığını güçlendirmek için dünya bankalarından 1 milyar dolar kredi çekti.

Xiaomi, 2016 yılında satış hedeflerini yakalayamaması nedeniyle biraz endişelenmişti. Yine de, eski Google VP ve Android rehberi Hugo Barra'nın bu yılın başlarında attığı "Apple of China" akıllı telefon gönderilerinde Nisan-Haziran 2017 arasında ani bir ilerleme kaydederek en büyük marketler olan Çin ve Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada hatrı sayılır bir pazar payı elde etti.

Deutsche Bank ve Morgan Stanley tarafından koordine edilen Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Çin, Hong Kong ve Tayvan'daki finans kuruluşları, üç yıllık 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi dağıtmak üzere bir araya geldi. Bu Xiaomi'nin herhangi bir mali sıkıntı içinde olduğunu göstermiyor.

Sadece gecikmiş küresel genişleme çabalarına yardımcı olmak için harici fonlara ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Bu paranın Mi 5X'ler ve Mi 6'nın ABD'ye açılması için kullanılması bekleniyor. Hindistan gibi ülkelerdeki Mi Home fiziksel mağazaların eksikliğine hitap etmesi olasılığı ise oldukça düşük.

Etiketler: Xiaomi , Apple of China , Deutsche Bank
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri