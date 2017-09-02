Dünya açken etleri saklamayın

Ekrem Keleş şunları söyledi:

ÜMMET, ZULMÜN BİR PARÇASI

“Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan ve bayram sevincini yaşayamayan kardeşlerimizin hüznünü yüreklerimizde hissetmekteyiz. Arakan ve Suriye başta olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerinde acılar yaşayan insanların bir an önce bu zulümden kurtulması için dua ediyoruz. Ne yazık ki Müslümanların bu zulmü durduracak bir birlikteliği yok. Bu çok üzücü bir tablodur.

Allah, Müslümanlara bu zulümleri önleyecek güç, kuvvet, birlik, beraberlik ve bu zulümleri önleyecek kurumlar tesis etmeyi nasip etsin. Yeryüzünde zulmü ortadan kaldırmakla görevli bir ümmet, bırakın zulmü ortadan kaldırmayı yer yer zulmün bir parçası ve aracı olmaktan kurtulamamaktadır. Zulümlerden kurtuluş için zalimlerden medet ummak gibi çelişkiler yaşıyoruz.

PEYGAMBERİMİZ YASAKLAMIŞTI

Müminler kurbanlarını kesmek suretiyle kurban etlerinden kendileri eş ve dostlarıyla yerken bir kısmını da paylaşmak durumundadır. Hz. Peygamber kıtlık senesinde kurban etlerinin saklanmasını yasaklamıştı. Çünkü insanların ihtiyacı varken bu etlerin saklanmasını Peygamberimiz uygun görmemişti. Elbette müminler kesilen kurbanların etlerinden kendileri yiyecek lakin dünyada bu kadar açlık varken kurbanlarımızın paylaşılması büyük önem taşıyor.

30 HACI VEFAT ETTİ

Hac süresince kutsal topraklarda 30 hacımız vefat etti. Üç hacımız Arafat’ta vefat etti. Medine’de vefat eden hacılarımız, Cennetül Baki mezarlığına defnolunarak Hz. Peygambere komşu oldular. Mekke’de vefat eden hacılarımız ise ‘Carullah’ unvanı aldılar.”

m Fatma AKSU/MEKKE