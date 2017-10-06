Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>"Dünya 5’ten büyüktür"

    "Dünya 5’ten büyüktür"

    Gizem KARAKIŞ/ANKARA
    06.10.2017 - 21:11 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini belirterek, “Biz Latin dostlarımızın dış müdahalelerden uzakta bağımsız yaşamasını istiyoruz” dedi.

    Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu törenle karşıladı. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantının sonunda Maduro’nun konuşması üzerine “Dünya 5’ten büyüktür. Gracias (Teşekkür ederim)” diyerek Maduro ile tokalaştı. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Önemli ticari anlaşmalara imza attık. THY, Venezuela halkını yalnız bırakmadı. THY uçuşlarının daha etkin hale getirilmesi için değerli dostumdan taleplerimiz oldu. Nisan ayında bir heyet Venezuela’yı ziyaret etmiş ve iş forumu yapmıştı. Karakas’ta Yunus Emre kültür merkezi kurulması ile ilgili anlaşma yaptık. Eski Dışişleri Bakanı Rodriguez, Karakas’ta bize bir cami inşa edilmesi hakkında talepte bulunmuştu. Gerekli şartlar oluştuğunda ülkemizin mimarisini sergileyeceğiz. Değerli dostum Maduro da yardım edeceğini belirtti.

    Bu sene Venezuela’ya büyükelçi göndermemizin 60. yılı. Biz Latin dostlarımızın dış müdahalelerden uzakta bağımsız yaşamasını istiyoruz. Halkın iradesinin üzerinde bir güç olmadığına inanıyor, dış müdahalelerin sorunları daha da derinleştirdiğini düşünüyoruz. Temennimiz Venezuela’da son dönemde yaşanan sorunlar diyalogla çözülmesidir. Ben de en kısa sürede Venezuela’yı ziyaret etmek istiyorum.”

    Maduro da iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Biz Türkiye ve Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz dünyanın yeni dönemini çiziyoruz. Çok kutuplu çok merkezli” diye konuştu.

    Maduro, dün TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la da Meclis’te bir araya gelirken 15 Temmuz gecesi zarar gören bölümleri gezerek çiçek bıraktı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , açıklama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri