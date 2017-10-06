Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu törenle karşıladı. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantının sonunda Maduro’nun konuşması üzerine “Dünya 5’ten büyüktür. Gracias (Teşekkür ederim)” diyerek Maduro ile tokalaştı. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Önemli ticari anlaşmalara imza attık. THY, Venezuela halkını yalnız bırakmadı. THY uçuşlarının daha etkin hale getirilmesi için değerli dostumdan taleplerimiz oldu. Nisan ayında bir heyet Venezuela’yı ziyaret etmiş ve iş forumu yapmıştı. Karakas’ta Yunus Emre kültür merkezi kurulması ile ilgili anlaşma yaptık. Eski Dışişleri Bakanı Rodriguez, Karakas’ta bize bir cami inşa edilmesi hakkında talepte bulunmuştu. Gerekli şartlar oluştuğunda ülkemizin mimarisini sergileyeceğiz. Değerli dostum Maduro da yardım edeceğini belirtti.

Bu sene Venezuela’ya büyükelçi göndermemizin 60. yılı. Biz Latin dostlarımızın dış müdahalelerden uzakta bağımsız yaşamasını istiyoruz. Halkın iradesinin üzerinde bir güç olmadığına inanıyor, dış müdahalelerin sorunları daha da derinleştirdiğini düşünüyoruz. Temennimiz Venezuela’da son dönemde yaşanan sorunlar diyalogla çözülmesidir. Ben de en kısa sürede Venezuela’yı ziyaret etmek istiyorum.”

Maduro da iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Biz Türkiye ve Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz dünyanın yeni dönemini çiziyoruz. Çok kutuplu çok merkezli” diye konuştu.

Maduro, dün TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la da Meclis’te bir araya gelirken 15 Temmuz gecesi zarar gören bölümleri gezerek çiçek bıraktı.