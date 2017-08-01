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    Dünya, 2100 yılına kadar iki derece ısınacak

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 14:37Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 14:37

    Saygın bilim dergisi 'Nature Climate Change'de yayımlanan iki farklı akademik araştırmada, 2100 yılına kadar Dünya'nın 2 derece ısınacağını söyledi. Bir araştırmaya göre, dünyanın iki derece ısınması 'şu anda büyün fosil yakıt kullanımının' sona ermesi durumunda dahi, bu iyimser tablo içerisinde dahi 2 derece ısınmanın yaşanacağı ifade edildi.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, birbirinden tamamen bağımsız ve farklı yöntemlerle yapılan, sonuçları 'Nature Climate Change' dergisinde yayımlanan 2 farklı araştırma, yüzyılın sonunda Dünya'nın en az 2 derece ısınacağını ortaya koydu.

    Washington Üniversitesi'nde Profesör Adrian Raftery liderliğinde yürütülen araştırma, yüzyılın sonunda Dünya'nın ısısının 2 ila 4,9 derece artma ihtimalini yüzde 95 olarak gösterirken, 1,5 derece veya daha az ısınma olasılığını yüzde 1 olarak verdi.
    Raftery, ortalama sıcaklık artışının 3,2 derece olacağı öngörüsünde bulundu.

    'İKİ DERECE İYİMSER BİR TABLO'

    Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nden Thorsten Mauritsen'in yürüttüğü, geçmiş yıllardaki sera gazı emisyonlarının ve fosil yakıt kullanımının incelendiği diğer araştırmada, insanların hemen şimdi fosil yakıt kullanmayı kesmesi halinde bile Dünya'nın 2100 yılına kadar yaklaşık 2 derece ısınacağına dikkat çekildi.

    Etiketler: küresel ısınma , 2100 , iklim
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