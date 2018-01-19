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Dungeon Hunter 5 güncellendi! Yeni ne var?

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 08:25 | Son Güncelleme:

Gameloft'un popüler oyunu Dungeon Hunter 5'in yeni güncellemesi, Uzak Doğu'nun mistik temasını oyun severler ile buluşturdu!

Dünya'nın öncü mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft, popüler Hack n' Slash oyunu Dungeon Hunter 5 için yeni bir güncelleme yayınladı. Oyun kontrollleri ve arayüzündeki büyük değişikliklerin yanısıra, bu güncelleme ile Dungeon Hunter hayranları kendilerini yepyeni bir fantastik macerada bulacaklar.

Oyunseverler, ünlü Çin efsanelerinden "Batı'ya Yolculuk" temasıyla sunulan bu güncelleme ile Uzak Doğu'nun mistik dünyasını mobil cihazlarında keşfedebilecekler. Bu yolculukta karşılaşacağınız yeni ve zorlu düşmanları alt ederek, efsanenin ruhunu yansıtan muhteşem silah ve zırhları elde edebileceksiniz.

En yeni güncellemesi ile Dungeon Hunter 5 , App Store, Google Play, ve Windows Store'dan indirilebilirsiniz.

Etiketler: telefon
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