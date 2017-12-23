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    Dünden bugüne şehir isimleri... Çölemerik, Kengırı, Hattena, Eriza...

    İHA
    23.12.2017 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu’daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı.

    Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.

    Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:
    Bursa'nın önceki ismi Hüdavendigar, Çölemerik diye bilinen il Hakkari, Kırkkilise Kırklareli, Kengırı Çankırı olarak değişirken, Kütahya'nın ismi antik dönemdeki Kotiaeion'dan geliyor. Samsun Yunanca Amisos'tan gelirken, Tuşba ismi Van olarak değiştiriliyor. Elaziz diye anılan vilayetin ismi de Bakanlar Kurulu kararı ile Elazığ olarak değiştiriliyor.

    Ayntab önce Antep, daha sonra gazilik unvanıyla Gaziantep oluyor. Erzincan ise adını Grekçe Eriza'dan alıyor. Hatay ismini antik şehir olan Hattena'dan alıyor. Bozok birinci Meclis'in kararı ile Yozgat olarak değiştiriliyor.

    İsmi değiştirilen bazı ilçeler

    Değiştirilen ilçelerin isimleri ise Nurdağı Gılgamış Karkamış, Antakya'da Alallah/ Reyhanlı, Bab-ı İskenderun/ Belen, Beysun Muradiye/ Yayladağı, Batman'da Hısn'ı kehfa / Hasankeyf, Kabilcewaz ise Sason olarak kayda geçiyor. Ordu'da Ebul'l-Hayr/ Gülyalı, Lale/ İkizce, Umniye/ Ünye, Vona/ Perşembe olarak kayda geçiyor.

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