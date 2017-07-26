Yangın İzmir'den Manisa'ya ulaştı: 2 bin kişi tahliye edildi

Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan orman yangını, öğleden sonra rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangına 7 helikopter ve 3 amfibi uçak ile havadan müdahale ediliyor. Helikopterler su dolumunu Ergenli Barajı'ndan yapıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çevre illerden gelen takviye personel, 90 arazöz, 5 dozer, 20 su tankeri ve yer ekipleriyle söndürme çalışmalarını yürütüyor.

Yangının Lütuflar ve Kızılkeçili Mahallesi'ne çok yakın olduğu ancak ciddi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangında yaklaşık 300 hektarlık alanın zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirtti.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Mahalle sakinlerinden Ayşe Kavacık küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade ederek, "Korkuyoruz. Evim çok yakın. Allah hepimizi korusun." dedi.

Ergenli Barajı'nda çalışan Abdullah Atay da yangının dün öğle saatlerinde çıktığını dile getirerek, "Yangın söndürme çalışmalarına katılmaya geldim. Bu mahallede yaşıyorum. Daha önce de burada yangın çıkmıştı. Rüzgardan dolayı yangına müdahale etmek çok zor. Köye gelme durumunda müdahale etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Olay yerine helikopterle gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, yetkililerden bilgi aldı.

AA muhabirine açıklama yapan Temur, yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

Yangını söndürmek için dört bir koldan çalıştıklarını vurgulayan Temur, "Bizim önceliğimiz yangının köylerin olduğu yere sıçramaması. Bunun için gerekli tedbirler alındı ve şu an için köylerde oluşabilecek bir tehlike yok." ifadesini kullandı.

Temur, ekiplerin iki gündür uyumadan çalıştığını da aktardı.

TURGUTLUDA İKİ BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



İzmir'in Bayındır İlçesi’nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde de etkili olmaya başladı. Turgutlu’daki Kırsal Kabaçınar ve Karaköy mahallelerinde oturan yaklaşık 2 bin kişi, Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle Dağmarmara bölgesindeki Niyazi Üzmez Ortaokulu’nun bahçesinde kurulan toplanma merkezine taşındı. Buradan da vatandaşlar yakınlarının yanlarına yerleşmek üzere, çevredeki kırsal mahallelere götürüldü. Bir kısmı da ilçe merkezine götürülereköğrenci yurtlarına yerleştirildi.



Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.