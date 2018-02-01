Dün yunus bugün fok... Kıyıya vurdu

Karaburun Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Ambarseki Mahallesi'ndeki Pınarcık koyunda hareketsiz Akdeniz Foku görülmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

Bölgeye gelen Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD/AFAG) ve Karaburun Yerel Fok Komitesi üyeleri, 1,5 metre boyundaki dişi Akdeniz Foku'nun yavru olduğunu ve 2-3 gündür kıyıda bulunduğunu belirledi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerince tutulan tutanağın ardından fok, otopsi için Urla'ya götürüldü.

DÜN YUNUS KIYIYA VURDU

Karadeniz’e kıyısı bulunan Abana ilçesindeki, Deniz Yıldızı Plajı mevkiinde gezintiye çıkanlar tarafından yunus ölüsü bulunmuştu. İhbar üzerine jandarma ve belediye ekipleri bölgeye gitmiş ve ekipler, yaptıkları incelemede yunusta herhangi bir yara izine rastlamamıştı. .