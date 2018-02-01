Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dün yunus bugün fok... Kıyıya vurdu

    Dün yunus bugün fok... Kıyıya vurdu

    AA
    01.02.2018 - 21:57 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Karaburun ilçesinde sahile Akdeniz foku vurdu. Dün ise Kastamonu’nun Abana ilçesinde sahilde yunus ölüsü bulunmuştu.

    Karaburun Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Ambarseki Mahallesi'ndeki Pınarcık koyunda hareketsiz Akdeniz Foku görülmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

    Bölgeye gelen Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD/AFAG) ve Karaburun Yerel Fok Komitesi üyeleri, 1,5 metre boyundaki dişi Akdeniz Foku'nun yavru olduğunu ve 2-3 gündür kıyıda bulunduğunu belirledi.

    İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerince tutulan tutanağın ardından fok, otopsi için Urla'ya götürüldü.

    DÜN YUNUS KIYIYA VURDU

    Karadeniz’e kıyısı bulunan Abana ilçesindeki, Deniz Yıldızı Plajı mevkiinde gezintiye çıkanlar tarafından yunus ölüsü bulunmuştu. İhbar üzerine jandarma ve belediye ekipleri bölgeye gitmiş ve ekipler, yaptıkları incelemede yunusta herhangi bir yara izine rastlamamıştı. .

    Kıyıya vurdu... Yara izine rastlanmadıKıyıya vurdu... Yara izine rastlanmadı

    Etiketler: yunus , fok , izmir , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri