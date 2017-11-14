Dün istifa etmişlerdi bugün kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Mustafa Tuna’nın gelmesinin ardından belediyedeki yeni yapılanma süreci tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta tüm bürokrat, genel müdür ve şirket yönetim kurulu üyelerinin istifasının istendiği ve dün bazılarının kabul edilerek işleme konulduğu Belediyede bugün bazı daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri kapatıldı.

PERSONELLER DEVREDİLDİ

Bu akşam saatlerinde toplanan Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kararla; Projeler Dairesi Başkanlığı, Belediyeler Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı, Araştırma Tanıtım ve Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı, Satınalma Dairesi Başkanlığı ve Abone İşleri Dairesi Başkanlığı kapatıldı. Bu başkanlıkların başındaki daire başkanlarının kadroları iptal edilirken çok sayıda şube müdürlüğünün de görevine son verildi. Daire başkanlıklarıyla kapatılan şube müdürlüklerindeki tüm iş ve işlemlerle çalışan personel de belediyedeki farklı birimlere devredildi.

CHP’DEN NEDEN KAPATILIYOR SORUSU

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde daire başkanlıklarının iptal edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı görüşülürken CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Emin Tırpancı “Bu daire başkanlıkları neden kapatılıyor” diye sordu. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez ise “Melih Bey döneminde ihdas edilen daire başkanlıklarından üçünün kapatılma kararı alındı. Yeni belediye başkanına bir tasarruf hakkı verelim” yanıtını verdi.

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