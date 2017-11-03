Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Dün imzalar atılmıştı! Üretilmeden 5 binine talip oldular

Dün imzalar atılmıştı! Üretilmeden 5 binine talip oldular

Hürriyet Haber
03.11.2017 - 10:39 | Son Güncelleme:

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ilk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talip olduklarını bildirdi.

Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin yerli otomobili üretimini gerçekleştirecek babayiğitleri açıklamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, üreten ve ürettiğini pazarlayabilen bir Türkiye olmasını istediklerini kaydetti.

İlk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talip olduklarını belirten Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz 5 bin dedik ama üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu süreci büyük bir dikkat ve heyecanla takip ediyoruz. 2021 yılının bir milat olacaktır ve bu anlamlı güne üyelerimizle birlikte en çok katkısı olan kurumlardan biri de biz olmak istiyoruz. Ne mutlu ki bugünleri de görebildik."

Etiketler: Anadolu Aslanları İşadamları Derneği , askon , yerli otomobil
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri