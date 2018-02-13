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    Dün herkes bu kardeşleri konuşmuştu... İyi haber geldi

    DHA
    13.02.2018 - 15:24 | Son Güncelleme:

    ADANA'da inşaatın 11'inci katından düşen Yunus Emre Faraşoğlu (20) ile kendisini yakalamaya çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu'ndan (23) iyi haber geldi. Yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu, canlandırma odasından yoğun bakım ünitesine alınırken, 2 bacağı kırılan Ali Faraşoğlu ise taburcu edildi.

    Olay, geçen cumartesi merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Güvenlik filesi gerilmeyen inşaatın 11'inci katındaki iskelede demir çeken Yunus Emre Faraşoğlu, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada zeminde çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu, çığlıklar üzerine kardeşinin düştüğünü fark etti. Ali Faraşoğlu, ani bir hareketle kollarını açarak kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre Faraşoğlu, kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Olayda, Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralandı, ağabeyinin de bacakları kırıldı.

    Yaralı kardeşler, mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavisi devam eden kardeşlerden durumu ağır olan Yunus Emre, canlandırma odasından yoğun bakıma alınırken, ağabeyi Ali Faraşoğlu da hastaneden taburcu edildi.

    Etiketler: Adana , inşaattan düşen kardeşini tuttu , Ali Faraşoğlu , son dakika
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