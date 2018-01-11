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    Dün gece yaşandı! Lüks otelde 4.7 milyon euroluk soygun

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 06:02 | Son Güncelleme:

    Paris'teki Ritz-Carlton Otelde akşam saatlerinde büyük bir soygun meydana geldi. Silahlı soyguncuların 4 milyon Euro (yaklaşık 18.1 milyon TL) değerindeki mücevherlerle olay yerinden kaçtılar

    Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü Ritz Otel'deki mücevherci dün akşam silahlı soyguncular tarafından soyuldu. Beş kişi oldukları ifade edilen maskeli hırsızlar, baltalarla camlarını kurdukları galeriye girip 4 milyon Euro (Yaklaşık 18.1 milyon TL) değerinde mücevher çaldı. Polis üç saldırganın yakalandığını açıkladı.

    Le Parisien gazetesi bir polis kaynağına dayandırdığı haberinde soygunun devriye gezen bir polis memuru tarafından engellendiğini ancak iki hırsızın motosikletle olay yerinden kaçmayı başardığını yazdı. Silahlı soyguna sahne olan otel 24 saat silahlı askerlerce korunan Fransa Adalet Bakanlığı'nın hemen yanında bulunuyor.

    Soygun sonrası basının karşısına geçen Fransa İçişleri Bakını Gerard Collomb, soyguncuların en kısa süre içinde yakalanacağını belirtti.

     

    Etiketler: PARIS
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