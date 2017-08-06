Dün gece İstanbul

İSTANBUL’da gündüz hissedilen aşırı sıcaklar, gece saatlerinde de etkili oldu. Sıcaktan bunalan İstanbullular kendini dışarı attı. Bazı vatandaşlar sahil kenarında piknik yaparken, bazılarının da gece olmasına rağmen serinlemek için denize girdiği görüldü. Termometreler 26 dereceyi gösterirken, bazı vatandaşların serinlemek için Zeytinburnu sahilini tercih ettiği görüldü.

KİMİ MANGAL YAPARKEN, KİMİ İSE DENİZE GİRDİ

Ailecek Zeytinburnu sahile gelen vatandaşlar bir yandan serinlerken, akşam yemeğini de mangal yaparak geçiştirdi. Ailesi ile birlikte Zeytinburnu sahiline gelen Aziz Yaprak isimli bir vatandaş Küçükköy’den geldiğini belirterek "Sıcaklardan bunaldık, vallahi çok sıcak. Biz de kendimizi böyle bir sahil kenarına attık. Çocuklar eğleniyor, havalar da serin burada" dedi.

GECE DENİZE GİRDİLER

Bazı vatandaşlar ise serinlemek için İstinye sahilini tercih etti. Bazı vatandaşlar sahil kenarında çay içerken, bazılarının da serinlemek için de denize girdiği görüldü. Levent’ten geldiğini belirten Hüseyin Örnek isimli bir genç ise, "Günboyu sıcaktayız, buraya gelip iki atlamak bile insana iyi geliyor. Aklı olan varsa girsin bu suya, herkes rahatlıyor" dedi.