MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Dün gece İstanbul

    Dün gece İstanbul

    Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
    06 Ağustos 2017 - 08:07Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 08:08

    Sıcaklık 26 dereceydi, dün gece bu görüntüler yaşandı.

    İSTANBUL’da gündüz hissedilen aşırı sıcaklar, gece saatlerinde de etkili oldu. Sıcaktan bunalan İstanbullular kendini dışarı attı. Bazı vatandaşlar sahil kenarında piknik yaparken, bazılarının da gece olmasına rağmen serinlemek için denize girdiği görüldü. Termometreler 26 dereceyi gösterirken, bazı vatandaşların serinlemek için Zeytinburnu sahilini tercih ettiği görüldü.

    Dün gece İstanbul

     KİMİ MANGAL YAPARKEN, KİMİ İSE DENİZE GİRDİ

    Ailecek Zeytinburnu sahile gelen vatandaşlar bir yandan serinlerken, akşam yemeğini de mangal yaparak geçiştirdi. Ailesi ile birlikte Zeytinburnu sahiline gelen Aziz Yaprak isimli bir vatandaş Küçükköy’den geldiğini belirterek "Sıcaklardan bunaldık, vallahi çok sıcak. Biz de kendimizi böyle bir sahil kenarına attık. Çocuklar eğleniyor, havalar da serin burada" dedi.

    Dün gece İstanbul

     GECE DENİZE GİRDİLER

    Bazı vatandaşlar ise serinlemek için İstinye sahilini tercih etti. Bazı vatandaşlar sahil kenarında çay içerken, bazılarının da serinlemek için de denize girdiği görüldü. Levent’ten geldiğini belirten Hüseyin Örnek isimli bir genç ise, "Günboyu sıcaktayız, buraya gelip iki atlamak bile insana iyi geliyor. Aklı olan varsa girsin bu suya, herkes rahatlıyor" dedi.

    Dün gece İstanbul

    Etiketler: İstanbul , sıcak hava , deniz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri