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    Dün bisiklet, bugün yürüyüş...

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 19:26Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 19:30

    Bodrum'a 15 yakını ile birlikte tatile gelen Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi’ne mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, dün yaptığı bisiklet turunun ardından Göltürkbükü’nde denize girdi, fitness hocaları ve korumaları eşliğinde 2 saat yürüdü.

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    • Suudi Prens Bodrumda tespihle yürüdü
    • Suudi Prens Bodrumda tespihle yürüdü
    • Suudi Prens Bodrumda tespihle yürüdü
    • Suudi Prens Bodrumda tespihle yürüdü

    Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yeğeni olan, Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı 62 yaşındaki Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte geldiği Bodrum tatilinin ikinci gününü yüzme ve yürüyüşe ayırdı.

    Dün bisiklete binen Prens Suud, bugün ise Göltürkbükü Mahallesi’ndeki Cennet Koy’da yüzdü. Bodrum’a 87 metre uzunluğundaki Kingdom KR 5 isimli lüks motor yat ile gelen prensin etrafında korumaları kuş uçurtmadı. İki saat yüzen prens saat 15.00’da sıcak havaya rağmen yanında kaldığı otelin fitness eğitmenleri ve doğa sporları acentesinin yürüyüş uzmanları ile birlikte Cennet Koy’daki çam ormanlarında yürüyüşe çıktı.

    ELİNDE TESPİHLE İKİ SAAT YÜRÜDÜ

    Lacivert şort giyen prensin yine üzerinin çıplak olduğu, sağ elinde tespih taşıdığı ve güneş gözlüğü taktığı görüldü.

    Yaklaşık iki saat yürüyen prens DHA muhabirine "Bodrum’a daha önce birkaç kez geldim. Her zaman halktan, vatandaşlardan sizlerden sıcak ilgi görüyorum. Teşekkür ederim. Türkiye’de Bodrum’da tatil yapmak muhteşem bir şey. Çok iyi dinleniyorum bol bol spor yapıyorum" dedi.

    Prens yürüyüşten sonra oteline döndü.

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    Etiketler: Prens , yürüyüş , Bodrum
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