Önce Aleyna Tilki sonra 'Hadise'

Adana Emniyet Müdürlüğü 24.Uluslararsı Adana Film Festivali’nin ilk gününde sahne alan Aleyna Tilki konserinde yaşanan olayların tekrar etmemesi için dün saat 21.00’da düzenlenen Hadise konserinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Emniyet güçlerinin iki farklı arama noktasında geçtikten sonra vatandaşlar konser alanına girebildi.
Konser alanında güvenli önlemlerinin üst düzeyde olmasına rağmen vatandaşlar arasında kavgalar meydana geldi. Güvenlik güçleri kavgaları ayırmakta güçlük çekerken, konser alanının farklı yerlerinde küçük gruplar arasında kavgalar devam etti.
ZABITA DA MÜDAHALE ETTİ
Uğur Meydanı’nda bulunan devasa çam ağacına vatandaşlar hücum etti. Çam ağacına çıkıp konseri seyretmek isteyen vatandaşlara zabıta ekipleri müdahale ederek indirmek istedi, ancak zabıta ekipleri birini indirdiği sırada ağacının farklı yerinden vatandaşlar çıkmaya devam etti.
KONSER İPTAL EDİLMİŞTİ
24. Uluslararası Adana Film Festivali’nin ilk gününde sahne alan Aleyna Tilki’nin konserinde ise vatandaşlar yabancı maddeler atıp sahneye hücum etmişti. Bunun üzerine ünlü popçu apar topar sahnede kaçırılıp konser iptal edilmişti.
Öte yandan, konser alanı yanında bulunan iki tır arasından bazı vatandaşlar sahneye çıkmaya çalışırken, tırların tepesinin de bulunan güvenlik vatandaşlara engel oldu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün