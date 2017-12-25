Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dün akşam silahlı saldırıya uğramıştı... Son yolculuğuna uğurlandı

    Dün akşam silahlı saldırıya uğramıştı... Son yolculuğuna uğurlandı

    DHA
    25.12.2017 - 16:10 | Son Güncelleme:

    Güngören’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak, son yolculuğuna uğurlandı. Altunkaynak’ın cenazesine, yakınlarının yanı sıra çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da katıldı.

    Güngören’de önceki akşam Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, son yolculuğuna uğurlandı.

    Altunkaynak’ın cenazesi, Güngören’de bulunan Kuyuluk Camii’ne getirildi. Kalabalık avluya sığmayınca Mehmet Altunkaynak’ın cenazesi cami dışında kılındı. Cenaze namazı öncesi Altunkaynak’ın ağabeyi Hakan Altunkaynak, taziyeleri kabul etti.

    Cenaze namazının ardından Altunkaynak için dualar edildi. Ardından Mehmet Altunkaynak’ın cenazesi, defnedilmek üzere Habipler’deki Yayla Mezarlığı’na götürüldü.

    Altunkaynak’ın cenazesine, yakınlarının yanı sıra çok sayıda Fenerbahçeli taraftarı da katıldı.

    Dün akşam silahlı saldırıya uğramıştı... Son yolculuğuna uğurlandı

    Dün akşam silahlı saldırıya uğramıştı... Son yolculuğuna uğurlandı
    Dün akşam silahlı saldırıya uğramıştı... Son yolculuğuna uğurlandı

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri