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    Dün açılmıştı... Atatürk heykeline çirkin saldırı

    DHA
    26 Ağustos 2017 - 20:12Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 20:18

    ESKİŞEHİR’de dün açılışı yapan Tepebaşı Belediyesi önündeki bronz Atatürk heykeli kaidesinin üzerindeki yazı, O.M. adlı kişi tarafından sprey boya ile boyandı. Özel güvenlik görevlisinin yakaladığı O.M. polise teslim edildi.

    Bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Ulu Önder Atatürk’ü bir elinde baston diğerinde fötr şapka ile tasvireden 2.5 metre yüksekliğindeki heykele sprey boyalı saldırı yapıldı. Heykelin bulunduğu alana gelen 50 yaşındaki O.M. adlı kişi elindeki sprey boyayı kaidedeki ’Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır’ yazısına yeşil sprey boya sıktı, çarpı işareti koydu.

    ÖZEL GÜVENLİK YAKALADI

    Sprey boyalı saldırıda Atatürk’ün sözleri olan yazı zarar görürken, oradaki özel güvenlik görevlileri O.M.’yi yakaladı, gelen polislere teslim etti. Gözaltına alınan O.M. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Belediye görevlieri boyalı saldırının yapıldığı kaidenin etrafını beyaz bezle kapattı.

    Dün açılmıştı... Atatürk heykeline çirkin saldırı

    Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Rahmi Atalay tarafından yapılan Atatürk heykeli dün Tepebaşı Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Ataç’ın da katıldığı törende açıldı. Başkan Ataç, heykelin yanında beyaz güvercinler uçurdu, belediye çalışanları da açılışta alkış temposu tuttu. Belediye Başkanı Ataç konuşmasında, "Bizim aklımız var, bizim yol gösteren Ata’mız var" dedi.

    Etiketler: atatürk , heykel , saldırı
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