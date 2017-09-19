Dumankaya'nın gayrimenkulleri açık artırma ile satılıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum atandığı DUMANKAYA İNŞAAT A.Ş. aktifinde bulunan gayrimenkullerin satışı konusunda ESKIDJI A.Ş. ile geçtiğimiz günlerde genel mutabakat sağlanarak sözleşme imzalamıştı. Gayrimenkul müzayedeleri konusunda uzmanlaşmış ve binlerce gayrimenkulün satışını hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmiş olan Eskidji Müzayedecilik, bu defa Dumankaya A.Ş. bünyesindeki tamamlanmış ve içerisinde yaşamın başladığı projelerin satışı için kolları sıvadı. Ünlü müzayede uzmanı Dikran Masis yönetiminde 26 Eylül 2017 Salı günü saat 14:00’da başlayacak olan müzayede de 16 farklı Dumankaya projesinde yer alan gayrimenkuller açık arttırma ile satışa sunulacak. Satışa çıkan gayrimenkuller, villa, daire, ofis ve mağazalardan oluşmaktadır.

Tamamı istanbul’da Dumankaya A.Ş projeleri:

Dumankaya İkon, Dumankaya Trend, Dumankaya Dizayn, Dumankaya Horızon, Dumankaya Adres Lobi, Dumankaya Adres Natura, D.kaya Adres Botanik, D.kaya Adres Kampüs Batı, D.kaya Adres Kampüs Doğu, D.kaya Adres Kampüs Güney, D.kaya Adres Kampüs Panorama, D.kaya Miks, Dumankaya Vizyon, Dumankaya Modern, Dumankaya Modern Vadi, Dumankaya Modern Collection, Dumankaya Flex Kurtköy, Dumankaya Gizli Bahçe, Dumankaya Villa Gizli Bahçe, Dumankaya Ritim İstanbul, Dumankaya Konsept İstanbul, Dumankaya Konsept Halkalı

Projelerde ki gayrimenkuller için açık artırmada sunulacak fiyatlar; Konutlarda 105.000TL, Ofislerde 193.500TL, Mağazalarda 127.500TL’den başlayacaktır. Eskidji Müzayede A.Ş’nin İstanbul Yenibosna’da bulunan merkezinde düzenlenecek açık artırmaya, bizzat salona gelerek, telefonla ya da www.eskidji.com internet sitesi üzerinden canlı bağlantı ile katılım yapılabilecektir.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR