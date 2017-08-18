Duman perdesi

Güneş tutulmalarının biri daha önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek. Normal şartlarda en net ve uzun süre ABD’nin Güney Carolina ve Oregon eyaletleri arasındaki 112 kilometrelik bir hatta izlenebilecek bu yılki Güneş tutulmasını ise ‘koyu bir sürpriz’ bekliyor. Çünkü bu bölgedeki orman ve çalılık yangınlarının neden olduğu duman tabakası, gök olayını izlemek için bölgeye akın eden turistleri hayal kırıklığına uğrattı.

2.45 SANİYE TAM TUTULMA

Tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye olarak açıklanan bu yılki Güneş tutulması esnasında, tıpkı bir ışık kaynağının önüne konulan siyah bir perde gibi Ay güneş ışığını kapatacak ve Dünya’ya ulaşmasını engelleyecek. Gökbilimcilerin açıklamasına göre yerel saatle 14.48’de (21.48) Güney Carolina’dan net olarak izlenebilecek olan Güneş tutulması, Türkiye’de karanlığa denk geldiği için gözlemlenemeyecek.

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