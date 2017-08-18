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    Duman perdesi

    DIŞ HABERLER
    18 Ağustos 2017 - 23:02Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 23:02

    21 Ağustos’taki Güneş tutulmasını izlemek için ABD’nin Oregon eyaletine hücum edenleri, bölgedeki orman yangınlarının yol açtığı duman tabakası karşıladı. Gök olayının buradan izlenip izlenemeyeceği şimdilik belirsiz.

    Güneş tutulmalarının biri daha önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek. Normal şartlarda en net ve uzun süre ABD’nin Güney Carolina ve Oregon eyaletleri arasındaki 112 kilometrelik bir hatta izlenebilecek bu yılki Güneş tutulmasını ise ‘koyu bir sürpriz’ bekliyor. Çünkü bu bölgedeki orman ve çalılık yangınlarının neden olduğu duman tabakası, gök olayını izlemek için bölgeye akın eden turistleri hayal kırıklığına uğrattı.

    2.45 SANİYE TAM TUTULMA

    Tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye olarak açıklanan bu yılki Güneş tutulması esnasında, tıpkı bir ışık kaynağının önüne konulan siyah bir perde gibi Ay güneş ışığını kapatacak ve Dünya’ya ulaşmasını engelleyecek. Gökbilimcilerin açıklamasına göre yerel saatle 14.48’de (21.48) Güney Carolina’dan net olarak izlenebilecek olan Güneş tutulması, Türkiye’de karanlığa denk geldiği için gözlemlenemeyecek. 

    BİLGİ NOTU

    Türkİye’de en son 2006 yılında gözlemlenebilen Güneş tutulması, tekrar 2060 yılında Türkiye’den izlenebilecek. Gökbilimciler bu tutulmaları, Güneş ve arkasındaki gökcisimleriyle ilgili çalışmalar için önemli bir fırsat olarak görüyor.

    Etiketler: Oregon , ABD , gazetehaberleri
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