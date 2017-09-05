Duisburg’daki yangında 2 kişi öldü, 10 yaralı var

ÖNCEKİ gece saat 23.00 sıralarında yanan üç katlı binada, Türk, Romanya ve Polonyalı aileler oturuyordu. Yangında ikinci katta oturan Romanyalı aileden 2 kişi hayatini kaybetti. Binanın çatı katı olan üçüncü katında Türkiye kökenli Yıldız ailesi oturuyordu. Türk aileden anne Cüriye Yıldız ağır yaralı olarak, helikopterle Bochum’da bir hastaneye sevk edildi. Yıldız ailesinin çocuklarından Muhammet (9), Musa (18) ve Yusuf (4) yaralı olarak ayrı hastanelerde tedavi altına alındı. Aynı aileden Dilara (17) ve Emirhan (15) ise olay yerine gelen itfaiyenin brandasına atlayarak, yara almadan kurtuldu. Baba Mahmut Yıldız’ın ise evde olmadığı ve yangın sırasında eve geldiği belirtildi.





‘BİR GENÇ TEHDİT ETTİ’ İDDİASI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın öncesi binada tartışmaların, bağrışmaların yaşandığı ve henüz kimliği belirlemeyen bir gencin de, binada yaşayanları tehdit ettiği iddia edildi. Binanın bir saldırı sonucu yanma ihtimali olduğu söylenirken, apartman sakinlerine göre olayın ırkçı bir saldırı değil, başka bir husumetten kaynaklanmış olabileceği konuşuluyor.

Yangın sırasında olay yerine gelen Ahmet Türkyılmaz, “Ben geldiğimde bina alev alev yanıyordu. Benden önce gelen bazı vatandaşlar, itfaiyelerin hızlı davranmadığını söyledi. Türk aileyi ve diğerlerini tanıyordum. Çok üzüldük” dedi.

DURMUŞ: BİNADA TUTAR HAL KALMAMIŞ

Yanan binanın yerine gelerek yıldız Ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunan bağımsız Duisburg Anakent Belediye Başkan Adayı Yaşar Durmuş, “Yaşanan bu acı olaya çok üzüldük. Duyumlara göre, aksam buraya 10 yada 15 itfaiye gelmiş, ama sadece üç araç müdahale ediyormuş. Binada tutar hal kalmamış” diye konuştu.

Yangınla ilgili Duisburg Savcılığı geniş çaplı soruşturma başlatırken, polis de binaya girilmemesi için etrafını çevirdi.