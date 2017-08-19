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    Duisburg teröre karşı önlem alıyor

    İHA
    19 Ağustos 2017 - 11:21Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 11:21

    İspanya’nın Barcelona şehrinde yaşanan terör saldırısının ardından, Almanya’nın Duisburg şehrinde terörle mücadele bariyerleri yeniden kuruldu.

    ALMANYA İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile Duisburg kentinde terörle mücadele bariyerleri oluşturulmaya başlandı. Bakanlık, olası terör saldırısına karşı belediyeleri uyardı. Özellikle halkın sıkça dolaştığı alanlarda güvenlik önlemleri artırılmaya başlandı. Duisburg şehir merkezindeki Königstrae adı verilen alışveriş caddesinde güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri terör bariyerleri oluşturdu.

    Duisburg için planlanan güvenlik önlemleri şehir merkezinde kurulmaya başlandı. Duisburg İtfaiye ekipleri, şehir merkezinde yaya bölgesinin çevresindeki alanlarda şehir içi olaylara engel oluşturacak mobil ortamlar oluşturdu.

    Duisburg teröre karşı önlem alıyor

    BAŞKAN LINK: ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI
    Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Sören Link, Barcelona’daki terör saldırısının kendisini derinden üzdüğünü ifade ederek, teröristlerin Avrupa’da nefret içerisinde insanları öldürmesine ve ortak değerlerin yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Link, “Şu anda birlik zamanı. Bu önlemler olası olayları kontrol altında tutmak için alınan tedbirlerdir” dedi.

    Etiketler: Duisburg , Terör , Barcelona
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