Düğünlerde bu trendlerden uzak durun!

Düğünlerin kusursuz geçmesi için pek çok hazırlık yapılıyor. Dönemin trendlerinin de belirleyici olduğu organizasyonlarda zamanın ruhunu yakalamak ise düğünün daha orijinal ve eğlenceli geçmesini sağlıyor. İşte düğünlerde uzak durmanız gereken trendler...
Çiçekli taçları kullanmayın
Son yılların modası olan çiçekli düğün taçlarını artık rafa kaldırma zamanı geldi. Bunun yerine daha farklı tarzda saç tasarımlarına yer vermek gelin olarak sizi daha modern ve farklı kılar.
Şeker masasından vazgeçin
Şeker masaları da düğünlerde eskimeye başlayan trendlerden biri haline geldi. Şeker masaları yerine daha değişik konseptlerde pasta servisleri yapabilir ve düğününüzü değişik detaylarla renklendirebilirsiniz.
Slayt gösterilerinden uzak durun
Modası geçmiş slayt gösterileri yerine fotoğraflarınızı yapay bir ağaca tutturabilir ve oldukça sıra dışı bir sunum yapabilirsiniz.
Eğlenceli kareler yakalama zamanı
Düğün öncesi çekilen aile fotoğrafları yerine kendi ideal fotoğraf mekanınızı oluşturabilir ve kendi dekore ettiğiniz mekanda birbirinden eğlenceli kareler çektirebilirsiniz. Böylece unutulmaz bir anıya da imza atmış olursunuz.
Bohem düğün konseptinden vazgeçin
Bohem düğünler artık oldukça sıradan. Bunun yerine kendi zevklerinize uygun ve farklı temada düğünler seçebilir ve düğününüzün sıkıcı olmasındansa tamamen sizi yansıtmasını sağlayabilirsiniz.
Aynı gelinlikle tüm geceyi geçirmek demode
Düğün gecesinde aynı gelinlikle saatlerce dolaşmaktansa gelinlik tercihinizi birden çok şekilde yapabilir ve değişik konseptlerde elbiselerle stilinizi ortaya koyan bir gelin olabilirsiniz.
İlk dansınızı orkestradan beklemeyin
Klasik düğünlerde ilk dansın orkestra eşliğinde yapılması artık demode. Bunun yerine ilk dansınızı kendiniz canlı olarak söyleyeceğiniz bir şarkı ile birbirinizin gözlerinin içine bakarak yapmaya ne dersiniz?
Masa süslemelerinde şamdanları bir kenara bırakın
Sıradan masa süslemelerinde kullanılan şamdanlar yerine orijinal objeler, akvaryumlar veya aksesuarlarla düğününüzü yaratıcı kılabilirsiniz. Liste sizin hayal gücünüze bağlı olarak uzayabilir.
Vals gösterisi yerine kendi dansınızı yaratın
Düğün dansınızda vals yapmak yerine orijinal bir dans konseptini tercih edebilirsiniz. Değişik figürlere sahip olan dans çeşitlerinden birini eşinizle yaparak herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz.
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