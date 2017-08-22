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Düğünlerde bu trendlerden uzak durun!

Artık demode haline gelmiş bu trendlerden uzak durarak siz de oldukça farklı bir düğüne imza atabilirsiniz.

Hürriyet Haber
22 Ağustos 2017 - 15:53:00

Düğünlerin kusursuz geçmesi için pek çok hazırlık yapılıyor. Dönemin trendlerinin de belirleyici olduğu organizasyonlarda zamanın ruhunu yakalamak ise düğünün daha orijinal ve eğlenceli geçmesini sağlıyor. İşte düğünlerde uzak durmanız gereken trendler...

Çiçekli taçları kullanmayın

Son yılların modası olan çiçekli düğün taçlarını artık rafa kaldırma zamanı geldi. Bunun yerine daha farklı tarzda saç tasarımlarına yer vermek gelin olarak sizi daha modern ve farklı kılar.

Düğünlerde bu trendlerden uzak durun

Şeker masasından vazgeçin

Şeker masaları da düğünlerde eskimeye başlayan trendlerden biri haline geldi. Şeker masaları yerine daha değişik konseptlerde pasta servisleri yapabilir ve düğününüzü değişik detaylarla renklendirebilirsiniz.

Slayt gösterilerinden uzak durun

Modası geçmiş slayt gösterileri yerine fotoğraflarınızı yapay bir ağaca tutturabilir ve oldukça sıra dışı bir sunum yapabilirsiniz.

Düğünlerde bu trendlerden uzak durun

Eğlenceli kareler yakalama zamanı

Düğün öncesi çekilen aile fotoğrafları yerine kendi ideal fotoğraf mekanınızı oluşturabilir ve kendi dekore ettiğiniz mekanda birbirinden eğlenceli kareler çektirebilirsiniz. Böylece unutulmaz bir anıya da imza atmış olursunuz.

Bohem düğün konseptinden vazgeçin

Bohem düğünler artık oldukça sıradan. Bunun yerine kendi zevklerinize uygun ve farklı temada düğünler seçebilir ve düğününüzün sıkıcı olmasındansa tamamen sizi yansıtmasını sağlayabilirsiniz.

Düğünlerde bu trendlerden uzak durun

Aynı gelinlikle tüm geceyi geçirmek demode

Düğün gecesinde aynı gelinlikle saatlerce dolaşmaktansa gelinlik tercihinizi birden çok şekilde yapabilir ve değişik konseptlerde elbiselerle stilinizi ortaya koyan bir gelin olabilirsiniz.

İlk dansınızı orkestradan beklemeyin

Klasik düğünlerde ilk dansın orkestra eşliğinde yapılması artık demode. Bunun yerine ilk dansınızı kendiniz canlı olarak söyleyeceğiniz bir şarkı ile birbirinizin gözlerinin içine bakarak yapmaya ne dersiniz?

Düğünlerde bu trendlerden uzak durun

Masa süslemelerinde şamdanları bir kenara bırakın

Sıradan masa süslemelerinde kullanılan şamdanlar yerine orijinal objeler, akvaryumlar veya aksesuarlarla düğününüzü yaratıcı kılabilirsiniz. Liste sizin hayal gücünüze bağlı olarak uzayabilir.

Vals gösterisi yerine kendi dansınızı yaratın

Düğün dansınızda vals yapmak yerine orijinal bir dans konseptini tercih edebilirsiniz. Değişik figürlere sahip olan dans çeşitlerinden birini eşinizle yaparak herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz.

Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 16:01:04
Etiketler: Düğün , düğün konsepti , düğün fikirleri , Düğün Çiçekleri , düğün süslemeleri , gelinlik
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