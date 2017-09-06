Düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar... İnceleme başlatıldı

Bafra Haber'in haberine göre, Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü ilginç bir olay meydana geldi.

112 Acil Servisi'nde nöbet tutan 3 sağlık personeli, ambulanslarla arkadaşlarının oğlunun sünnet düğününe gitti. Ambulansları otoparka çeken 3 sağlık personeli salonda yemek yemeye başladı.

KAYMAKAM GÖRDÜ

Sünnet düğününe davetli olan Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel salona girince sağlık personellerini fark etti. Duruma tepki gösteren Kaymakam Tükel, ambulansların fotoğraflarını çekerek fotoğrafları Samsun Sağlık il Müdürü Yusuf Güney'e gönderdi.

"BANA BİLGİ VERİN"

Daha sonra Kaymakam Türkel ve Samsun İl Sağlık Müdürü Güney'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kaymakam Türkel'in, Sağlık Müdürü Güney'e konuyu takip edin ve bana da bilgi verin dediği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığınca, "Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" başlığıyla basına yansıyan olayla ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğince inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan, medyada "Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bafra ilçesinde yaşanan olayla ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği tarafından inceleme başlatıldığı belirtilerek, "İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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