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    Düğüne 4 gün kala nişanlısını öldüren genç kadın 'fark etmedim' dedi

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    13.02.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

    Esenyurt’ta 7 ay önce kendisine elektrik süpürgesinin borusuyla vurmak isteyen nişanlısı Ali Ayberk Kahveci’yi (23) düğünlerine 4 gün kala bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 18 yıla kadar hapsi istenen Ayşenur Y. mahkemede, “Benim üzerime çullandığı sırada bıçak ona batmış, ben fark etmedim” dedi.

    Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmaya iki tarafın da çok sayıda yakını geldi. 3 Temmuz 2017’de işlenen cinayetin ardından tutuklanan Ayşenur Y. savunmasında Ali Ayberk Kahveci ile 1 buçuk yıl nişanlı kaldıklarını belirterek şunları anlattı:

    Düğüne 4 gün kala nişanlısını öldüren genç kadın fark etmedim dedi‘ŞAKA MI YAPIYORSUN?” DEDİM

    “Nikahımıza 4 gün kalmıştı. Evimizi yerleştirmiştik. Olay günü ‘Neden telefonu açmıyorsun, bakmıyorsun’ diye bana bağırdı. Sakin olmasını istedim. Defalarca ağır küfürler etti. Telefonu kapattım. Aradı ancak açmadım. Ailemle yaşadığım evdeydim. Yanımda kuzenim Fatih A. vardı. Ali eve gelip beni dövdü. Kuzenim araya girmeye çalıştı fakat başaramadı. Mutfağa doğru kaçtım. Burada elektrik süpürgesinin borusu ile kafama doğru vuracakken kolumu kaldırıp engel oldum. Üzerime doğru gelmeye devam etti. Mutfak tezgahı üzerindeki bıçağı aldım. Ali Ayberk’e ‘Beni mi öldüreceksin?’ dedim. Üzerime çullandığı sırada bıçak ona batmış, ben fark etmedim. Bıçağın battığını söyledi. ‘Şaka mı yapıyorsun?’ dedim. ‘Hayır gerizekalı şaka değil’ dedi. Bir iki adım attıktan sonra yere çöktü. Camı açarak site görevlilerini çağırmak istedim. Arkadaşlarını görüp onları çağırdım. Ali Ayberk’i hastaneye götürdük. Doktorlar öldüğünü söylediler. Şoka girmiştim. Kuzenimi arayıp suç delillerini yok etmesi için bir şey söylemedim. Ben Ali Ayberk’i çok seviyordum. Hayallerimiz vardı. Öldürmek gibi bir kastım yoktu.”

    “ARALARINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ OLMADI”

    Olay günü Ali Ayberk Kahveci’yi hastaneye götüren çocukluk arkadaşı Deniz Ü. tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, “Ali ile Ayşenur’un arasında telefon görüşmesi olmadı. Ali gayet mutluydu. Biz kapıda bekledik Ali Ayberk ise yukarı çıktı. 15 dakika kadar sonra bir ses geldi. Ayşenur’un kardeşi olduğunu zannettiğim şahıs ‘Abi yukarı gelir misiniz?’ dedi. Gittiğimizde Ali Ayberk’i kanlar içinde gördük. Biz hastanedeyken Ayşenur, benim telefonumdan bizi yukarı çağıran kişiyi arayarak ‘Ortalığı temizler misin, annemler gelecek’ dedi.

     

    Etiketler: Ali Ayberk Kahveci , cinayet , nişanlı cinayeti , son dakika
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