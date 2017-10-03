Düğünden sadece bir gün sonra kabusu yaşadılar

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde düğünün ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıktan sonra Çankırı’da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden damat Ufuk Akgün ile ağır yaralanan gelin Özge Akgün’ün mutlulukları yarım kaldı.
Düğünün ardından İstanbul’a dönerken kullandıkları otomobilin Çankırı’da tırın altına girmesiyle mutlulukları bir gün süren Ufuk-Özge Akgün çifti, bir gece önce düğünde saatlerce pistten inmemişlerdi.
Düğünde mutlulukları gözlerinden okunan çiftin ölümü Ordu’yu yasa boğdu.