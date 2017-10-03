Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Düğünden sadece bir gün sonra kabusu yaşadılar

    Düğünden sadece bir gün sonra kabusu yaşadılar

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 08:21 | Son Güncelleme:

    Kullandıkları otomobilin Çankırı’da tırın altına girmesiyle mutlulukları yarım kalan Ufuk-Özge Akgün çifti, bir gece önce düğünlerinde saatlerce pistten inmemişti

    Ordu'nun Ulubey ilçesinde düğünün ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıktan sonra Çankırı’da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden damat Ufuk Akgün ile ağır yaralanan gelin Özge Akgün’ün mutlulukları yarım kaldı.

    Düğünün ardından İstanbul’a dönerken kullandıkları otomobilin Çankırı’da tırın altına girmesiyle mutlulukları bir gün süren Ufuk-Özge Akgün çifti, bir gece önce düğünde saatlerce pistten inmemişlerdi.

    Düğünde mutlulukları gözlerinden okunan çiftin ölümü Ordu’yu yasa boğdu.

    Düğünden sadece bir gün sonra kabusu yaşadılar

    Etiketler: KAZA , ufuk akgün , kaza
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri