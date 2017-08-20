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    Düğünden önce grevdeki arkadaşlarına desteğe gittiler...

    DHA
    20 Ağustos 2017 - 17:15Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 17:54

    Düzce'de grev yapılan fabrikanın işçisi Yakup Güler, evleneceği gün düğünün yapılacağı salona gitmeden önce, gelinlikli eşini de alarak grevdeki arkadaşlarını ziyaret etti.

    Düzce 1’inci Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ağır makine üretimi yapan bir fabrikada çalışan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 21 gün önce grev başlattı. Fabrika işçilerinden Yakup Gürler, düğün tarihi greve denk gelince, düğünlerinin yapılacağı salona gitmeden önce gelinlikli eşiyle birlikte grev çadırına geldi. Gelin arabasından inen Gürler ve eşini grevdeki işçiler ile Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu karşıladı. Genç çifte mutluluklar dileyenÿGenel Başkan Adnan Serdaroğlu şöyle dedi:

    Düğünden önce grevdeki arkadaşlarına desteğe gittiler...

    21 gün önce greve çıktık. 21 gündür arkadaşlarımız onurlu bir şekilde hak nasıl alınır göstermeye çalışıyor. Bu tarihi bir olaydır. Çocuklarımıza gururla anlatacağımız olaylardır. İnşallah bunu da bütün arkadaşlarımız desteği ile başarılı bir şekilde bitiririz. Düzcedeki bütün arkadaşlarımız buradan örnek alırlar. Birlikte mücadeleyi Düzcede görmüş oluruz. Ben tekrar arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Allah mesut etsin."

    Konuşmanın ardından Genel Başkan Serdaroğlu gelin ve damada altın taktı.

    ’MUTLU GÜNÜMÜZÜ PAYLAŞMAK İSTEDİK’

    Damat Yakup Serdaroğlu ise mutlu günlerini arkadaşları ile paylaşmak istediklerini ifade ederek "Destek grevimiz zaten devam ediyordu.Bu mutlu günümüzde onları da mutluluğumuza dahil edelim dedik. Tamamen destek amaçlı. Başkanımız da gelmiş Allah razı olsun" dedi.

    Konuşmaların ardında gelin ve damat, grevci işçilerle birlikte oyun havaları eşliğinde çiftetelli oynadıktan sonra düğünün yapılacağı salona hareket etti.

    Düğünden önce grevdeki arkadaşlarına desteğe gittiler...

    Düğünden önce grevdeki arkadaşlarına desteğe gittiler...

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    Etiketler: Düğün , grev , arkadaş
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