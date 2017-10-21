Düğündeki silahlı kavgada MHP’li başkan ağır yaralandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık İlçesi’ndeki bir düğünde çıkan kavgada, MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül ile birlikte 3 kişi, tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Şengül’ün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Ayvacık’ın Dibekli Köyü meydanında meydana geldi. Köydeki düğünde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül karnından, Nazım Kabaç ayağından, babası Hasan Kabaç ise elinden yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Şengül’ün durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, tabancayı kullanan adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alıp, soruşturma başlattı.