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    Hürriyet >Dünya>Düğündeki şaka, sağdıcı hastanelik etti

    Düğündeki şaka, sağdıcı hastanelik etti

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 16:48 | Son Güncelleme:

    Çin'de bir düğünde sağdıca yapılan şiddet içerikli şakanın sonu hastanede bitti. 6 kişi tarafından havaya kaldırılıp zemine çarptırıldıktan sonra bilincini yitiren 'şaka kurbanı' sağdıç hastaneye kaldırıldı.

    Çin'in Şandong bölgesindeki Dongying kentindeki bir düğünde yapılan geleneksel şaka, sağdıcın hastanelik olmasın neden oldu.
    Düğünün davetlilerinden birinin kamerasından çekilen görüntülerde altı adamın sadğıç olan kişiyi kollarından ve beacaklarından tutarak kaldırıp kafasını aniden yere çarptığı görülüyor. Videonun devamında, başını çarpan adamın bilincinin kapanmış olduğu anlaşılıyor.

    ​Başını çarptıktan sonra bir süre için bilincini kaybeden ve hastaneye kaldırılan adam, hala hastanede müşahade altında tutuluyor.

    BATTANİYE KULLANMAK GEREKİYOR

    Da Hang adı verilen gelenek, Çin'in kırsal kesiminde, düğünlerde seyirciyi ve evlenecek çiftleri eğlendirmek amacıyla sürdürülüyor ama geleneğe göre battaniye kullanılması gerekirken videoda bunun atlandığı görülüyor.

    Etiketler: Çin , Düğün , gelenek
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