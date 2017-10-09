Düğündeki şaka, sağdıcı hastanelik etti

Çin'in Şandong bölgesindeki Dongying kentindeki bir düğünde yapılan geleneksel şaka, sağdıcın hastanelik olmasın neden oldu.

Düğünün davetlilerinden birinin kamerasından çekilen görüntülerde altı adamın sadğıç olan kişiyi kollarından ve beacaklarından tutarak kaldırıp kafasını aniden yere çarptığı görülüyor. Videonun devamında, başını çarpan adamın bilincinin kapanmış olduğu anlaşılıyor.

​Başını çarptıktan sonra bir süre için bilincini kaybeden ve hastaneye kaldırılan adam, hala hastanede müşahade altında tutuluyor.

BATTANİYE KULLANMAK GEREKİYOR

Da Hang adı verilen gelenek, Çin'in kırsal kesiminde, düğünlerde seyirciyi ve evlenecek çiftleri eğlendirmek amacıyla sürdürülüyor ama geleneğe göre battaniye kullanılması gerekirken videoda bunun atlandığı görülüyor.