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    Düğünde takı kavgası... Gelin hastanelik oldu

    AA
    22.10.2017 - 17:17 | Son Güncelleme:

    Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralandı.

    İddiaya göre, damat B.A. ve yakınları, düğün öncesi gelin D.B'yi evinden alarak Karasamsun Mahallesi Çamköy Sokakta'ki düğün alanına getirdi. Düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı, takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktı.

    Düğünde takı kavgası... Gelin hastanelik oldu


    Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin ile kız ve erkek tarafından 11 kişi darbedilerek yaralandı.

    Düğünde takı kavgası... Gelin hastanelik oldu

    Kavgayı olay yerine sevk edilen asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sonlandırdı.

    112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gelin D.B, ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar da kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Düğünde takı kavgası... Gelin hastanelik oldu

    Kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Düğünde takı kavgası... Gelin hastanelik oldu

    Etiketler: dayak , son dakika
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