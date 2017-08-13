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    Düğünde tabancalı tüfekli kavga: Yaralılar var

    AA
    13 Ağustos 2017 - 00:50Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 00:50

    Zonguldak'ta bir düğünde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

    Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'taki bir okul bahçesinde yapılan düğünde, daha önceden aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

    TABANCA VE AV TÜFEĞİ

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında tabanca ve av tüfekleriyle ateş açılması sonucu Nurten K, Cemre T, Özcan K. ve Saşa Ş. yaralandı.
    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

    Silahlı kavgaya karıştığı ve olayın ardından kaçtığı iddia edilen Y.K. polis ekiplerince yakalandı.
    Ekipler, düğünün yapıldığı okulun çevresiyle hastane önünde önlem aldı.

    Etiketler: zonguldak , kavga , düğün
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