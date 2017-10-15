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    Düğün yolunda facia: Mateme döndü...

    DHA
    15.10.2017 - 21:51 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Güney ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu gelinin babası Mahmut Özkaya hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Murat Akmaz yönetimindeki 35 CTL 09 plakalı minibüs, Adıgüzeller Mahallesi Tepecik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    Kazada, araçta bulunan Mahmut Özkaya (56) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile yolcular Yasin Akmaz, Kudret Özkaya, Bilal Özkaya ve Hanım Özkaya yaralandı.

    DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

    Yaralılar Denizli'de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

    Kazada yaşamını yitiren Mahmut Özkaya'nın dün İzmir'de nikahı kıyılan Semra Özkaya'nın babası olduğu, minibüstekilerin Özkaya ile Yıldırım Çoban'ın Çal ilçesindeki düğününe gittikleri öğrenildi.

    Etiketler: düğün , trafik kazası , Trafik kazası
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