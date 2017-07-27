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Düğün öncesi 10 cilt bakımı önerisi

Düğün günü kusursuz bir cilt için aylar öncesinden bakım şart. İşte düğün öncesi yapmanız gereken cilt bakımları...

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 16:32:00

Heyecanla beklediğiniz o özel günün öncesinde pek çok telaşlı hazırlığın arasında cilt bakımınızı da unutmamanız gerekiyor. Düğün günü cildinizin ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız düğünden en az 6 ay önce bakım yapmaya başlamanız şart. İşte düğün öncesi uygulayabileceğiniz cilt bakım önerileri:

1. Cilt bakımına 6 ay öncesinden başlayın

Cildinizin düğün gününe kadar kusursuz olması için her ay düzenli olarak cilt bakımı yaptırmakla işe başlayabilirsiniz. Böylece cildinizdeki sorunları zamanla azaltarak o özel güne kadar hedefinize ulaşabilirsiniz.

2. Cilt tipinize uygun ürünlere yatırım yapın

Cilt tipinize uygun ürünler kullanmaya başlamak cildinizin daha sağlıklı bir görüntüye kavuşmasını sağlar. Cilt bakım uzmanına cilt tipinizi belirlemesi için başvurabilir ve en uygun ürünler hakkında kendisinden bilgi alabilirsiniz.

Düğün öncesi 10 cilt bakımı önerisi

3. Cildinizi güneşten koruyun

Güneşin zararlı ışınları ciltte leke ve çil gibi pek çok soruna davetiye çıkarıyor. Bu nedenle özellikle yaz veya sonbahar düğünleri öncesinde yüksek faktörlü ürünler kullanarak cildinizi korumayı başarabilirsiniz.

4. İyi bir nemlendirici kullanın

Cildinizi nemsiz bırakmanız kuruma ve pul pul dökülme gibi istenmeyen sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Cilt yapınıza uygun iyi bir nemlendirici kullanmak cildinizin nem dengesini korumaya yardım eder.

Düğün öncesi 10 cilt bakımı önerisi

5. Cildinize düzenli peeling yapın

Cilt üzerinde biriken ölü hücre ve kalıntılardan arınmanın en iyi yolu rutin olarak peeling yapmaktır. Düzenli peeling yaparak cildinizin gözeneklerini açıp nefes almasını sağlayabilirsiniz. Peeling yapmaya düğün tarihinden 6 ay önce başlamalısınız.

6. Cildinizi temizlemeden uyumayın

Makyajınızı çıkarmadan yatağa giriyorsanız sivilceden lekelenmelere kadar pek çok sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Düğün öncesinde bu konuya hassasiyet göstererek her gece cilt yapınıza uygun bir temizleyici ile cildinizi derinlemesine temizleyin.

Düğün öncesi 10 cilt bakımı önerisi

7. Beslenmenize önem verin

Cilt bakımı için doğru bir beslenme de büyük önem taşıyor. Domates, zeytinyağı, ıspanak, yumurta ve yeşil çay cildi güzelleştiren besinler arasında bulunuyor.

8. Bol su içmeyi unutmayın

Cildin nem dengesini sağlayan su aynı zamanda cildin elastik ve parlak görünmesine de yardımcı. Günde en az 8 bardak su içme alışkanlığını kazanmanız düğün günü cildinizin sağlıklı görünmesine katkı sağlar.

Düğün öncesi 10 cilt bakımı önerisi

9. Cildinize parlaklık veren doğal maskelerden yararlanın

Bal ve limon cilde parlaklık veren iki doğal besin. Bir kaşık bal ve bir kaşık limon suyunu bir kapta karıştırarak cildinizi su ile nemlendirdikten sonra maskeyi uygulayın ve yaklaşık 20 dakika cildinizde bekletin. Ardından soğuk su ile maskeyi temizleyebilirsiniz. Maskeyi düzenli olarak haftada bir uygulayabilirsiniz.

10. Uykunuzu alın

Uyku cilt sağlığı üzerinde oldukça etkili. Göz altı morlukları ve şişliklerden arınmak için günde en az 8 saat kaliteli uyku uyumaya özen göstermeniz gerekiyor.

Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 16:48:18
Etiketler: düğün öncesi bakım , düğün öncesi cilt bakımı , düğün bakımı
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