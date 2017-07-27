Düğün öncesi 10 cilt bakımı önerisi

Heyecanla beklediğiniz o özel günün öncesinde pek çok telaşlı hazırlığın arasında cilt bakımınızı da unutmamanız gerekiyor. Düğün günü cildinizin ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız düğünden en az 6 ay önce bakım yapmaya başlamanız şart. İşte düğün öncesi uygulayabileceğiniz cilt bakım önerileri:
1. Cilt bakımına 6 ay öncesinden başlayın
Cildinizin düğün gününe kadar kusursuz olması için her ay düzenli olarak cilt bakımı yaptırmakla işe başlayabilirsiniz. Böylece cildinizdeki sorunları zamanla azaltarak o özel güne kadar hedefinize ulaşabilirsiniz.
2. Cilt tipinize uygun ürünlere yatırım yapın
Cilt tipinize uygun ürünler kullanmaya başlamak cildinizin daha sağlıklı bir görüntüye kavuşmasını sağlar. Cilt bakım uzmanına cilt tipinizi belirlemesi için başvurabilir ve en uygun ürünler hakkında kendisinden bilgi alabilirsiniz.
3. Cildinizi güneşten koruyun
Güneşin zararlı ışınları ciltte leke ve çil gibi pek çok soruna davetiye çıkarıyor. Bu nedenle özellikle yaz veya sonbahar düğünleri öncesinde yüksek faktörlü ürünler kullanarak cildinizi korumayı başarabilirsiniz.
4. İyi bir nemlendirici kullanın
Cildinizi nemsiz bırakmanız kuruma ve pul pul dökülme gibi istenmeyen sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Cilt yapınıza uygun iyi bir nemlendirici kullanmak cildinizin nem dengesini korumaya yardım eder.
5. Cildinize düzenli peeling yapın
Cilt üzerinde biriken ölü hücre ve kalıntılardan arınmanın en iyi yolu rutin olarak peeling yapmaktır. Düzenli peeling yaparak cildinizin gözeneklerini açıp nefes almasını sağlayabilirsiniz. Peeling yapmaya düğün tarihinden 6 ay önce başlamalısınız.
6. Cildinizi temizlemeden uyumayın
Makyajınızı çıkarmadan yatağa giriyorsanız sivilceden lekelenmelere kadar pek çok sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Düğün öncesinde bu konuya hassasiyet göstererek her gece cilt yapınıza uygun bir temizleyici ile cildinizi derinlemesine temizleyin.
7. Beslenmenize önem verin
Cilt bakımı için doğru bir beslenme de büyük önem taşıyor. Domates, zeytinyağı, ıspanak, yumurta ve yeşil çay cildi güzelleştiren besinler arasında bulunuyor.
8. Bol su içmeyi unutmayın
Cildin nem dengesini sağlayan su aynı zamanda cildin elastik ve parlak görünmesine de yardımcı. Günde en az 8 bardak su içme alışkanlığını kazanmanız düğün günü cildinizin sağlıklı görünmesine katkı sağlar.
9. Cildinize parlaklık veren doğal maskelerden yararlanın
Bal ve limon cilde parlaklık veren iki doğal besin. Bir kaşık bal ve bir kaşık limon suyunu bir kapta karıştırarak cildinizi su ile nemlendirdikten sonra maskeyi uygulayın ve yaklaşık 20 dakika cildinizde bekletin. Ardından soğuk su ile maskeyi temizleyebilirsiniz. Maskeyi düzenli olarak haftada bir uygulayabilirsiniz.
10. Uykunuzu alın
Uyku cilt sağlığı üzerinde oldukça etkili. Göz altı morlukları ve şişliklerden arınmak için günde en az 8 saat kaliteli uyku uyumaya özen göstermeniz gerekiyor.
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