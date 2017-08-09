Düğün makyajınızı kendiniz nasıl yapabilirsiniz?

Önceden planlayın

Makyaj planınızı düğünden 3 ay önce yapmaya başlamanız gerekiyor. Çünkü cildinizin o güne en iyi şekilde hazır olabilmesi için derin temizliğe ve bakıma başlamak için doğru zaman budur. Bunun için düğün gününün 3 ay öncesinde öncelikle cildinize iyi gelecek ürünlerin araştırmasını yapın ve uzman görüşler ışığında derin temizliğine başlayın. Bu düğünde pırıl pırıl bir cilde sahip olmanızı sağlayacaktır. Daha sonra yine bir uzman yardımıyla cildine uygun ürünleri satın alın. Bunlar en temelde; astar, yarı saydam toz bir kapatıcı, göz farı, suya dayanıklı maskara, allık ve rujdur. Bu malzemeleri seçerken sıcak tonları tercih edin ama temel renginizden daha hafif açık bir ton seçin ama abartmayın. Eğer cilt tonunuzda farklılıklarla karşılaşmak istemiyorsanız blending sizin en iyi dostunuz olacaktır. Makyaj malzemelerinizin rengi sizi başka bir insana dönüştürmeyecek tonlarda olmalıdır.

Natürel olun

O gün zaten üzerinizde son derece şaşalı bir kıyafet taşıyacaksınız. Üstelik tüm gözler de sizin üzerinizde olacak. Bu nedenle gül, şeftali, bronz gibi natürel bir temaya bağlı kalmaya özen göstermelisiniz. Bu düğün günü kendinize benzemeniz için son derece önemlidir. Bunun için göz kapaklarınıza krem rengi bir far ve kıvrım yerine gül ya da yumuşak bronz bir ton kullanabilirsiniz. Eğer açık bir teniniz varsa; pembe, şeftali ya da gül rengi sizi iyi gösterirken koyu tende; bronz, mercan ve blush renkler hoş durur. Dudak renginiz ise bu tonlarla uyumlu pembe veya kayısı renklerinde tercih edilmelidir.

Sert hatlara dikkat edin

Hatlarınızı belli etmek için kullanacağınız tonlara ve miktarlarına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde düğün fotoğraflarınıza her baktığınızda zamanı geri çevirmek istersiniz. Çünkü fotoğraflarda ve kameralarda bu hatlar çok daha koyu görünür. Bunun için renkleri harmanlayın ve yumuşak peluş fırçalar ve süngerlerle hafifçe yayın.

Gözlerinize iyi çalışın

Düğün makyajındaki en önemli vurgu gözlerinizde olacak. Bu nedenle kirpikleriniz üzerinde iyi çalışmanız gerekiyor. Bunun için gölgelerinizi verdikten sonra üst kirpik çizgisini su geçirmez kalem ya da jel kalem ile kirpik tabanına yakın olacak şekilde astarlayın. Daha sonra üzerine kısa hızlı çizgilerle pürüzsüz bir çizgi çekin ve bir fırçayla gölgeleyin. Bu hattı yumuşatacak ve kalemi daha kalıcı yapacaktır. Daha sonra ise kirpiklerinize bol bol su geçirmez maskara uygulayın. Maskaranızın su geçirmez olması son derece önemlidir. Çünkü gözyaşlarının sel olacağı durumlarla karşılaşmak olasıdır.