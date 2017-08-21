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    Düğün magandasından şoke eden sözler! 'Polisim, teşkilatı buraya yığarım'

    BURSA (İHA)
    21 Ağustos 2017 - 12:44Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 12:52

    Bursa’ da bir düğün töreninde art arda silahını ateşleyen takım elbiseli kişi, kameralar tarafından görüntülendi. Polis olduğunu iddia eden düğün magandasının kendisini uyaranlara, "Teşkilatı buraya yığarım" demesi dikkat çekti.

    Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin alayı sırasında konvoydaki bir otomobilden çıkan takım elbiseli bir kişi belindeki silahı çıkarıp havaya 11 el ateş etti.

    UYARANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

    Tekrar silahını dolduracağı sırada etraftaki vatandaşlar düğün magandasına tepki gösterdi. Gelinin yakınlarından ve polis olduğu iddia eden silahlı kişi ile düğüne katılıp kendisini, "burada çocuklar var" diye uyaran kişiler arasında tartışma çıktı.

    "Teşkilatı buraya yığarım" diyerek vatandaşlara karşılık veren genç adam olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayın ardından tepki gösteren vatandaşlar, “Bu kişi herkesin hayatını tehlikeye soktu. Burada çocuklar var, gençler var. Kalabalıkta maganda kurşunu bir kişinin hayatına son verebilirdi” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

    Etiketler: düğün magandası , Polis , Silah , Tabanca
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