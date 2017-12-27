Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Düğün magandası tüfekle dehşet saçtı: 5’i çocuk, 6 yaralı

    Düğün magandası tüfekle dehşet saçtı: 5’i çocuk, 6 yaralı

    DHA
    27.12.2017 - 21:08 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te cadde üzerinde düzenlenen düğününde 56 yaşındaki K.Ö. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet ettiği 5’i çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

    Farabi Caddesi üzerinde birbirleriyle akraba iki ailenin düğünü sırasında K.Ö., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan E.Ö. (11), Z.C. (17), H.H. (13), H.C. (32), H.Ö. (14) ve R.Ö.’ye (10) isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 5’i çocuk 6 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Düğün magandası tüfekle dehşet saçtı: 5’i çocuk, 6 yaralı

    Olayla ilgili araştırma başlatan polis, tüfeği ateşleyen kişinin ’Resmi belgede sahtecilik’ suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö. olduğu belirledi. Polis, şüpheli K.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

    VALİLİK VE SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

    Gaziantep Valiliği, kentte düğünde tüfekle ateş açılması sonucu 5’i çocuk 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı.

    Yazılı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, olayın okul ile ilgili bulunmadığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

    Etiketler: pompalı tüfek , dehşet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri