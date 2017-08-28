MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Düğün magandası mağdurları

    Düğün magandası mağdurları

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 22:42Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 22:42

    HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki bir düğünde tabancayla rasgele ateş açıp 14 yaşındaki Eylem Ateş'in yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çetin E. hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

    Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, düğün magandası tarafından vurulan Eylem Ateş'in babası Erol Ateş'in tepkisi üzerine olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, eldeki deliller doğrultusunda şüphelinin önce adli kontrolle serbest bırakıldığı, ardından yeni delillerle birlikte yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Minik Eylem’in 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal serviste tedavisine devam ediliyor. / Ramazan ÇELİK / DHA


    11 YAŞINDA SIRTINDA KURŞUNLA YAŞIYOR
    HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 20 gün önce Değirmen Karşı Mahallesi’ndeki evlerinin damında çalışan babasının yanında duran Hasan Haraç’ın (11) sırtına, bir düğünden ateşlenen mermi isabet etti.

    Hastaneye kaldırılan Haraç, burada bir ameliyat geçirdi ancak riskli olmasıyla nedeniyle sırtına isabet eden mermi çıkarılamadı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen çocuk, sırtında kalan mermi nedeniyle sol kol ve parmaklarını oynatmakta zorluk çekiyor. Olay sonrası zor günler yaşadıklarını ifade eden baba Haraç, “Ameliyatın oldukça riskli olması ve yaşının küçüklüğü nedeniyle mermi alınamadı. Bunu ilerleyen zamanlarda yapacaklar. İnşallah bugünleri aşacağız” diye konuştu.

    Etiketler: düğün magandası , Silah , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri