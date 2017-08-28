Düğün magandası mağdurları

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, düğün magandası tarafından vurulan Eylem Ateş'in babası Erol Ateş'in tepkisi üzerine olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, eldeki deliller doğrultusunda şüphelinin önce adli kontrolle serbest bırakıldığı, ardından yeni delillerle birlikte yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Minik Eylem’in 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal serviste tedavisine devam ediliyor. / Ramazan ÇELİK / DHA





11 YAŞINDA SIRTINDA KURŞUNLA YAŞIYOR

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 20 gün önce Değirmen Karşı Mahallesi’ndeki evlerinin damında çalışan babasının yanında duran Hasan Haraç’ın (11) sırtına, bir düğünden ateşlenen mermi isabet etti.



Hastaneye kaldırılan Haraç, burada bir ameliyat geçirdi ancak riskli olmasıyla nedeniyle sırtına isabet eden mermi çıkarılamadı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen çocuk, sırtında kalan mermi nedeniyle sol kol ve parmaklarını oynatmakta zorluk çekiyor. Olay sonrası zor günler yaşadıklarını ifade eden baba Haraç, “Ameliyatın oldukça riskli olması ve yaşının küçüklüğü nedeniyle mermi alınamadı. Bunu ilerleyen zamanlarda yapacaklar. İnşallah bugünleri aşacağız” diye konuştu.