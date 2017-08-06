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    Düğün konvoyu kaza yaptı, ilk müdahale CHP’li vekillerden

    SORGUN (Yozgat), (DHA)
    06 Ağustos 2017 - 15:53Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 16:25

    CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, bir düğün konvoyunun kaza yapması üzerine araçlarından inerek ambulans gelenek kadar ilk müdahalede bulundu.

    ANKARA’dan, Yozgat Bahadın Kültür Şenliği’ne konuşmacı olarak katılmak üzere yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ile  CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ile CHP İstanbul Mileltvekili Doktor Ali Şeker, Yozgat Bahadın Kültür Şenliği’ne konuşmacı olarak katılmak üzere Ankara’dan Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne hareket etti.

    Düğün konvoyu kaza yaptı, ilk müdahale CHP’li vekillerden

    Altıok ve Şeker, geçtikleri güzergahta bir düğün konvoyunun kaza yapması üzerine durdurdukları araçlarından inerek, yaralılara müdahalede bulundu. 7 kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahaleyi Milletvekili Ali Şeker ve Zeynep Altıok ambulanslar gelene kadar yaralılarla kaldı.

    Olay yerine ambulansların gelmesi sonrası milletvekilleri araçlarına binerek Bahadın Kültür Festivali’ne katılmak üzere devam etti.

    Düğün konvoyu kaza yaptı, ilk müdahale CHP’li vekillerden

     

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    Etiketler: KAZA , CHP'li vekil kaza , düğün konvoyu kaza
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