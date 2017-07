Düğün çekimleri yapılan fotoğraf adasını tahrip ettiler

İzmit’te 48 yıldan bu yanafotoğrafçı, 63 yaşındaki Necat Keskin’in düğün ve aile fotoğraflarının çekimi için kullandığı Fotoğraf Adası, kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam talan edildi. Keskin, 1 ay önce Fuar içindeki ’Tavşan Adası’ olarak bilinen yeri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden fotoğraf çekimi yapmak için kiraladı. Adanın içini düğün çekimleri konseptine göre tasarlayan Keskin, sabah erken saatlerinde adaya geldiğinde dekorların yerlere savrulduğunu, göle atıldığını ve eşyaların kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Yaklaşık 16 bin TL zararının olduğunu söyleyen Keskin, sorumluların bir an önce yakalanmasını istedi. Her yerin kırılıp parçalandığını ifade eden fotoğrafçı Necat Keskin, şöyle dedi:



"1972’den beri İzmit’te fotoğrafçılık yapıyorum.Bir fotoğraf stüdyom var. Belediyeden düğün fotoğrafları çekmek için kiraladığım alan birileri tarafından darmadağın edilmiş.Buraya bıraktığım paraflaşlarımı, dekorlarımı paramparça ettiler. İkibüyük flaşım var. Onların nerede olduğu belli değil. Tahminen değerleri 11 bin TL.Ayrıca 5-6 bin lira değerinde de dekorlarım var. Toplamda 16 bin TL’ye yakın zararım var. Her yeri kırıp parçalamışlar maalesef. Polise haber verdim. Polis gelip inceleme yaptı. Olay yeri ekipleri geldi. Parmak izlerini aldılar. Ama benim hiç kimseyle husumetim yok. Suçluların yakalanmasını istiyorum."



Polis,soruşturma başlattı.