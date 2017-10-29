Düğmeye basıldı, peş peşe DEAŞ operasyonu! Üst düzey sorumlular da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün dün gerçekleştirdiği operasyonda 2 DEAŞ hücresi çökertilmiş ve bir bombalı araç ve AVM otoparkında bombalı bir motosikletin de ele geçirilmişti. Bugün de farklı illerde operasyon için düğmeye basıldı.

ERZURUM'DA ÜST DÜZEY SORUMLULAR YAKALANDI

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'ın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.







İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda DEAŞ'ın kent yapılanması içinde bulundukları belirlenen 22 zanlıyı gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 86 mermi, "pala" olarak tabir edilen bıçak, dijital veriler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

İZMİR'DE 24 SAATTE İKİNCİ DEAŞ OPERASYONU

İzmir'de 24 saat içinde 2. DEAŞ operasyonu yapıldı. Yakalanan teröristlerin İstanbul'da yakalanan ve çeşitli yerlerde bombalı eylem yapmayı planlayan gruplara patlayıcı sağlayan teröristle bağlantılı oldukları tespit edildi.

Dün sabah İzmir'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Dün gerçekleştirilen ve 5 şüphelinin yakalandığı operasyonundan sonra bu sabah İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 şüpheli şahsın yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.







Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin 2 tanesinin kadın 8 tanesinin erkek olduğu birinin Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. Operasyonun il merkezinde ve Menemen ilçelerinde kapsadığı belirtildi. İzmir TEM'e götürülen şüphelilerin, İstanbul'da yapılan operasyonda yakalanan teröristlere de patlayıcıları temin eden, Türkiye'ye patlayıcı madde nakli yapan şahıslar ile irtibatlı oldukları öğrenildi.

BURSA'DA 39 GÖZALTI

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8i yaşı küçük Suriye ve Azerbaycan uyruklu 39 kişi gözaltına alındı.









İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, Orhangazi veÿGürsu ilçelerinde 15 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda 8 i yaşı küçük 28 Suriye uyruklu, 2 Azerbaycan uyruklu şahıs ile birlikte toplam 39 kişi gözaltına alındı.ÿPolis ekiplerinin evlerde yaptıkları aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital ve örgütsel materyale el konuldu. Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerinÿsorguları Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.