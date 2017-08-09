Düello kızıştı

NÜKLEER savaş başlıklarına sahip olan Kuzey Kore’nin 28 Temmuz’da gerçekleştirdiği balistik füze denemesi sonrası ABD ile gerilim karşılıklı tehdit açıklamalarıyla daha da arttı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım kararı için Kuzey Kore’den gelen“ABD’nin okyanusun karşı yakasında olduğu için kendisini güvende hissetmesi büyük bir hata olur” uyarısına Washington’dan yanıt gecikmedi. Başkan Donald Trump önceki gün New Jersey’de, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un normal bir demecin ötesinde tehditlerde bulunduğunu belirterek, “Kuzey Kore için en iyisi ABD’yi hiç tehdit etmemek, aksi halde dünyanın hiç görmediği güçte ateş ve gazapla karşılaşacaklar” sözlerini sarf etti. Trump’ın bu çıkışı, Washington Post (WP) gazetesinin gizli istihbarat raporuna dayandırdığı bir haberin ardından geldi. WP, Pyongyang’ın uzun menzilli kıtalararası füzelerin içine yerleştirilebilecek minyatürleştirilmiş nükleer savaş başlığı ürettiğini yazdı.

‘NÜKLEER’ MESAJLAR

Trump dün de Twitter’dan, “Başkan ilk olarak ilk emrim nükleer cephaneliğimizi yenilemek ve modernleştirmektir. Şu anda her zamankinden çok daha güçlü, çok daha kuvvetli. Umut ederim ki, bu gücü hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız. Ama dünyada en güçlü olmadığımız bir zaman asla olmayacaktır!” dedi. Pyongyang’dan Trump’a yanıt dün ABD’nin Pasifik’teki askeri üssünün bulunduğu Guam adası üzerinden geldi. Kuzey Kore’nin resmi KCNA ajansı, haberinde Pyongyang yönetiminin Guam’a Hwasong-12 balistik füzesiyle saldırı hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

‘YAKIN TEHLİKE YOK’

Taraflar arasındaki söz düellosuna ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan da bir değerlendirme geldi. Guam adası yolunda gazetecilere konuşan Tillerson, çok yakın tehlike görmediğini ifade ederek, “Amerikalılar gece rahat uyumalı” dedi. Tillerson, Trump’ın “ateş ve gazap” sözleriyle ilgili ise şunları söyledi: “Başkan’ın yaptığı Kim Jong-un’un anlayabileceği bir dilde Kuzey Kore’ye güçlü bir mesaj göndermek. Çünkü o, diplomatik dili anlıyor gibi görünmüyor.” ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, “Kuzey Kore, rejimini ve insanlarını yıkıma götürecek davranışları tasavvur etmeyi bırakmalıdır” dedi.

GUAM NEDEN ÖNEMLİ

Pasifik’teki Guam adası ABD toprağı olarak kabul ediliyor. 160 bin kişinin yaşadığı adada bir hava ve bir deniz üssü bulunuyor.

Eyalet statüsünde olmayan ama ABD toprağı sayılan Guam, Amerikan eyaleti olan Hawaii Adaları’nın 6.437 kilometre batısında, Kuzey Kore’nin ise 3.540 kilometre güneydoğusunda.

“Marianas Müşterek Bölgesi” adı verilen hava ve deniz gücü yapılanması Amerikan nükleer denizaltıları, Özel Operasyon Kuvvetleri ile bombardıman uçaklarını barındırıyor.