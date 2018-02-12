Dudullu Postası’nın yeni fragmanı yayınlandı

Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Dudullu Postası’na konuk oldu.

Dudullu Postası’nın bu cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümüne ünlü oyuncu Şenay Gürler konuk oldu. Gürler dizide, moda tasarımcısı Lale Peksivri karakterine hayat verecek.

16 Şubat cuma akşamı sadece BluTV’de yayınlanacak olan Dudullu Postası’nın yeni bölüm özeti şöyle;

Tayfur, Melis’i elde etmek için yine iş başındadır. Dudullu’da bir ağacın üzerinde L ve N harflerini gören Tayfur (Taner Ölmez), Melis’in (Hazar Ergüçlü) babası Necati’yi bulduğunu zannederek ağacı Melis’e götürür. Melis’in kayıp babası Necati’nin Lale ile beraber olduğu düşünülür ve moda tasarımcısı Lale Peksivri’nin (Şenay Gürler) peşinden gidilir.

Polisiye ve Absürd Komedi Bir Arada

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.