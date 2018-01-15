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BluTV’nin yeni dizisi Dudullu Postası’nın yeni fragmanı yayınlandı

Masum, Sahipli, 7 Yüz ve Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana’da gibi, çok özel projelerle en sevilen dijital televizyon platformu haline gelen BluTV’nin yeni projesi Dudullu Postası’nın yeni fragmanı yayınlandı. Ünlü yönetmen Onur Ünlü’ nün merakla beklenen yeni dizi projesi Dudullu Postası çok yakında sadece BluTV’de seyirciyle buluşacak.

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 12:53 | Son Güncelleme :

Çizer Serkan Yılmaz’ın yarattığı Dudullu Postası karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan projenin, başrollerini Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Erkan Can, Bülent Şakrak, Güven Kıraç, Ahmet Rıfat Şungar, Ayda Aksel, Levent Tülek, Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre Yıldırım paylaşıyor.

Polisiye ve Absürd Komedi Bir Arada

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.

BluTV’nin yeni dizisi Dudullu Postası’nın yeni fragmanı yayınlandı


BluTV’nin yeni dizisi Dudullu Postası’nın yeni fragmanı yayınlandı

Etiketler: Blu TV
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