'Dudullu Postası'nın yeni bölümü yayında

Hazar Ergüçlü: İnternette oyun alanımız daha geniş
◊ Öncelikle yeni projeniz “Dudullu Postası” hayırlı uğurlu olsun. İlk defa bir dijital platformda yer alıyorsunuz, düşünceleriniz neler?
- Teşekkürler, çok mutluyum. Bu ayrı bir platform ve burada oyun alanımız daha geniş. Zamanı daha iyi değerlendirme şansımız var. Kendime daha çok zaman ayırabiliyorum.
◊ İzleyicinin dijital platformlara ilgisinin arttığını göz önüne alırsak bu projede yer almak sizin özelikle tercih ettiğiniz bir durum muydu?
- Evet aynen öyle. Bu platform Türkiye’de henüz çok yeni ve bu alanda ilk yapılan işlerden birinde yer almak benim için çok önemli.
◊ Genç yaşınıza rağmen, hem dizi hem de sinemada başarılı işlerde yer aldınız. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?
- Öncelikle teşekkür ederim. Bunu kendim için ben söyleyemem, dışarıdan böyle görünüyor olması mutluluk verici. Her zaman iş seçme şansımız olmuyor ama ben hep içinde olmak istediğim işlere denk geldim.
Bülent Şakrak: Verdiğim araya değdi
◊ Uzun bir aradan sonra “Dudullu Postası” ile izleyici ile buluşuyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?
- İnternet kanalında olmak çok heyecanlı. Geçen sene oğlumuz Okan Ali dünyaya geldiği için ona konsantreydik. Bu yüzden uzun süre dizilerde olamadım. Ama şimdi verdiğim araya değdi.
◊ Dijital projelere ilginin giderek arttığını göz önüne alırsak, bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Mecra bütün dünyada bu tarafa kayıyor, bu bir sürpriz değil. İnternet üzerinden yayın yapıldığında farklı ve daha geniş kitlelere ulaşılabiliyor. Bence olumlu bir durum. Değerlendirilmesi gereken bir mecra olduğunu düşünüyorum.
◊ Siz dijital yapımları takip ediyor musunuz?
- Ben BluTV’deki “Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana” dan “Masum”a kadar her şeyi seyrettim. “Bize Gezmek Olsun” favori programım. Ben de YouTube’da ‘Art Niyet’ adlı programıma devam ediyorum. İnternetteki programları hem takip ediyorum hem de fazlasıyla içindeyim zaten.
Ayda Aksel: Bu akımdan TV dizileri etkilenecek
◊ “Dudullu Postası”, Türkiye’de internet için çekilmiş özel içeriklerden biri. İnternet televizyonculuğu sizce neleri değiştirecek?
- Zaten uzun zamandır birçok kişi internet üzerinden dizi izlemeyi tercih ediyor. Şimdi birçok ülkede yaygın olduğu gibi Türkiye’de de internet için diziler yapılmaya başlandı. Bu durum ister istemez televizyon dizilerini de etkileyecektir. 2 saat gibi bir zaman dizi için çok fazla. Daha kısa, derli toplu, başı sonu belli çalışmalar artmaya başlayacaktır.
◊ “Dudullu Postası” ekibine dahil olmanızda en büyük etken nedir?
- Öncelikle Onur Ünlü’nün yönettiği bir iş olması çok önemliydi. Uzun zamandır içinde bulunmak istediğim bir tarz ve yepyeni bir tip yaratma heyecanı beni çok mutlu etti. Karakterleri kimlerin canlandıracağı belli olduğunda da mutluluğum katlandı, çünkü gerçekten harika bir kadro.
◊ Hem televizyonda, hem sinemada hem de tiyatroda çok iyi işlere imza atmış biri olarak daha yolun başındaki oyunculara vereceğiniz ilk tavsiye ne olur?
- Çalışmayı hiç bırakmamak, çok izlemek ve çok okumak.
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